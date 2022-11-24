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39 минут назад

Новости автомира: в Москве появятся дорожные знаки для электросамокатов

Никита Бородкин

В Москве в 2023 году появятся дорожные знаки для электросамокатов. Как сообщает «Говорит Москва», замглавы столичного Дептранса Алексей Митяев рассказал, что таблички будут указывать правила проезда по тому или иному объекту дорожной инфраструктуры.

В Москве появятся дорожные знаки для электросамокатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заместитель руководителя ведомства также отметил, что за сезон 2022 года жители столицы совершили более 26 млн поездок на электросамокатах, что превышает показатели прошлого года в три раза. Отдельно Митяев анонсировал увеличение числа парковок для велосипедов и самокатов в Москве, при том что с начала года их уже стало на 10% больше.

Напомним, что правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры и моноколеса получили статус средств индивидуальной мобильности. Их скорость будет ограничена до 25 км/ч, а масса электротранспорта, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Ранее сообщалось, что контроль за скоростью электросамокатов при помощи камер фотовидеофиксации требует серьезных изменений законодательства, хотя технически такая возможность есть. Сейчас уполномоченные ведомства будут нарабатывать практику по контролю за скоростью средств индивидуальной мобильности, отслеживая их в пределах улично-дорожной сети.

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