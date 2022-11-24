В Москве появятся дорожные знаки для электросамокатов

В Москве в 2023 году появятся дорожные знаки для электросамокатов. Как сообщает «Говорит Москва», замглавы столичного Дептранса Алексей Митяев рассказал, что таблички будут указывать правила проезда по тому или иному объекту дорожной инфраструктуры.

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Заместитель руководителя ведомства также отметил, что за сезон 2022 года жители столицы совершили более 26 млн поездок на электросамокатах, что превышает показатели прошлого года в три раза. Отдельно Митяев анонсировал увеличение числа парковок для велосипедов и самокатов в Москве, при том что с начала года их уже стало на 10% больше.

Напомним, что правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры и моноколеса получили статус средств индивидуальной мобильности. Их скорость будет ограничена до 25 км/ч, а масса электротранспорта, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.