Дилеры спрогнозировали динамику цен на автомобильном рынке в 2023 году

Автомобильные дилеры, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, что будет происходить с российским рынком в 2023 году.
Так, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников уверен, что на сегодняшний день в сегменте новых автомобилей предпосылок для снижения цен в новом году не существует.
"Дефицит моделей зарубежных поставщиков наблюдается во всех марках, за исключением китайских брендов. По этой причине именно авто из КНР продолжают сохранять наиболее приемлемую стоимость, а некоторые даже дешевеют. Например, в сентябре текущего года на 2-5% сократилась стоимость моделей Haval F7 и F7x.
При этом ценообразование вторичного рынка демонстрирует положительную для покупателей динамику. В прошлом месяце средняя стоимость авто с пробегом стала меньше на 3% - примерно на 35 000 рублей - и это впервые за последние четыре месяца. Несмотря на это, средний чек на покупку подержанного авто в ноябре остается по-прежнему высоким - 1,22 млн рублей, что на 24% выше, чем в аналогичном месяце 2021 года.
Поэтому колебания цен на вторичном рынке в 2023 году сейчас предсказать сложно - все будет зависеть от баланса спроса и предложения, ликвидности автомобилей, выставляемых на продажу, а также реальных доходов россиян. Помимо этого, вторичный рынок зависим от сегмента новых авто: если ассортимент официальных дилеров в 2023 году снова расширится, интерес к подержанным авто может сократиться", - отметил эксперт.
В пресс-службе ГК Автодом согласны с Решетниковым.
"В прошлом году в России было продано 1,7 млн автомобилей. Предположительно в этом году из-за дефицита авто объем отечественного рынка сократится до 600 тысяч единиц.
По причине ограниченного предложения средняя стоимость нового автомобиля в России в текущем году увеличилась на 19% к 2021 году. Цены на некоторые зарубежные автомобили выросли более чем на 50%. Несмотря на то, что в настоящее время ситуация в некоторой степени стабилизировалась, предпосылок для снижения стоимости новых авто нет. С учетом сложившейся экономической ситуации в следующем году отечественный рынок новых автомобилей не сможет достичь объемов 2021 года, а значит, цены продолжат расти.
Официальным дилерам удалось наладить поставки зарубежных автомобилей. В первую очередь речь идет о маржинальных моделях премиум-сегмента. Если желаемого авто нет в наличии, то любая модель клиентам доставляется под заказ. При этом новая логистика, которую выстраивают дилеры, ведет также к росту цен. Параллельный импорт пока не обеспечивает отечественный рынок новыми автомобилями в необходимом количестве", - рассказали "РГ" в ГК Автодом.
В пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр также отмечают, что предпосылок для снижения цен на машины пока нет.
"В сложившихся условиях дефицита новых автомобилей, особенно американских, европейских и японских моделей, а также перебоев с поставками корейских авто, снижения цен в данном сегменте ждать не стоит. Во-первых, в этом году определенно не будет предновогодних распродаж. У нас, например, в наличии не более 30 экземпляров наиболее востребованных автомобилей массового сегмента. При этом параллельный импорт пока не достиг тех объемов, которые способны удовлетворить потребительский спрос.
К концу 2022 года общий объем продаж автомобилей может снизиться на 35%-70% в зависимости от геополитической ситуации и действий зарубежных производителей в отношении российского авторынка. Также на спрос будет влиять и стоимость новых автомобилей - за девять месяцев 2022 года она увеличилась на 19% и составила в среднем 2,29 млн рублей. При этом снижение ключевой ставки по кредитам до 7,5% и действие программ господдержки могут стать стимулом для приобретения автомобиля, если они будут в наличии у дилеров", - рассказали в ГК АвтоСпецЦентр.