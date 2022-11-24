Дилеры спрогнозировали динамику цен на автомобильном рынке в 2023 году

К концу 2022 года общий объем продаж автомобилей может снизиться на 35%-70% в зависимости от геополитической ситуации и действий зарубежных производителей в отношении российского авторынка. Также на спрос будет влиять и стоимость новых автомобилей - за девять месяцев 2022 года она увеличилась на 19% и составила в среднем 2,29 млн рублей. При этом снижение ключевой ставки по кредитам до 7,5% и действие программ господдержки могут стать стимулом для приобретения автомобиля, если они будут в наличии у дилеров", - рассказали в ГК АвтоСпецЦентр.