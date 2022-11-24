В российском городе нашли сгоревший Lamborghini за 25 миллионов рублей

В России нашли сгоревший суперкар Lamborghini Aventador стоимостью 25 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ньюсач/Двач».

Речь идет о красном автомобиле, который был замечен во Владивостоке. На опубликованных в сети кадрах видно, что задняя часть транспортного средства сильно повреждена и замотана в пленку, а бампер остался целым. При этом машина припаркована на городской стоянке рядом с моделями других марок.

Lamborghini Aventador выпускается с 2011 года одноименной итальянской компанией по производству машин класса люкс. Минимальная цена такой модели в России составляет 23 миллиона рублей.