В российском городе нашли сгоревший Lamborghini за 25 миллионов рублей

В России нашли сгоревший суперкар Lamborghini Aventador стоимостью 25 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ньюсач/Двач».
Речь идет о красном автомобиле, который был замечен во Владивостоке. На опубликованных в сети кадрах видно, что задняя часть транспортного средства сильно повреждена и замотана в пленку, а бампер остался целым. При этом машина припаркована на городской стоянке рядом с моделями других марок.
Lamborghini Aventador выпускается с 2011 года одноименной итальянской компанией по производству машин класса люкс. Минимальная цена такой модели в России составляет 23 миллиона рублей.
В сентябре было опубликовано фото затопленного ураганом суперкара за десятки миллионов рублей. По словам мужчины, он приобрел транспортное средство всего за неделю назад почти за миллион долларов (57,7 миллиона рублей) в местном дилерском центре. Отмечается, что машина зацепилась за дерево после того, как ее вымыло потоком воды на улицу из гаража жителя города Нейпс Эрни.