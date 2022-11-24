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2 часа назад

Новости автомира: в Россию привезли флагманский Chevrolet Malibu

Motor.ru

В России продолжает расти число автомобилей, которые привозят в рамках «серых» схем. На этот раз издание «Российская газета» сообщило, что один из крупнейших отечественных дилерских центров выставил на продажу топовый Chevrolet Malibu, который привезли в нашу страну из Казахстана. Стоимость американского седана составляет почти три миллиона рублей. При этом в соседнем государстве аналогичная модель стоит значительно дешевле.

В Россию привезли флагманский Chevrolet Malibu
Фото: Motor.ruMotor.ru

Габариты Chevrolet Malibu составляют 4864 миллиметра в длину при 2829-миллиметровой колесной базе. Подобные размеры делают американский седан прямым конкурентом Mazda6, Kia K5 и Hyundai Sonata. Автомобиль оборудован двухлитровым бензиновым мотором, отдача которого составляет 253 лошадиные силы. Вместе с агрегатом работает шестидиапазонная автоматическая трансмиссия.

В списке опций модели присутствуют фронтальные и боковые подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, электрорегулировки руля и сиденья водителя, а также камера заднего вида и отделка салона кожей. Кроме того, в комплектацию входят передний и задний парктроники, круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, а также датчики дождя и света, аудиосистема Bose.

Отечественный дилер оценил Chevrolet Malibu в 2 989 000 рублей. При этом стоимость аналогичного седана в Казахстане составляет 16 690 000 тенге (примерно 2,2 миллиона рублей по текущему курсу).

Накануне в России появился в продаже топовый Kia Telluride. Приобрести самый дорогой внедорожник марки можно за 5,3 миллиона рублей.

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