Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: автопилот Tesla стал доступен всем желающим

Lenta.ru

Tesla открыла доступ к системе автопилотирования (Full Service Driving) для всех владельцев автомобилей бренда в Северной Америке. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Автопилот Tesla стал доступен всем желающим
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Появление функции автопилота анонсировал глава компании Илон Маск. Предприниматель заявил в своем Twitter, что функция FSD будет доступна всем, кто сделаем запрос с экрана автомобиля. По словам журналистов, развертывание системы автопилотирования произошло на фоне претензий Министерства юстиции США к компании относительно ее «ложных» утверждений на тему FSD.

Ранее доступ к системе продвинутого автопилотирования можно было получить при соблюдении нескольких условий. Так, автолюбитель должен иметь рейтинг безопасности не менее 80 баллов и пробег на автопилоте не менее ста миль.

«Несмотря на опасения, любой водитель, который уже заплатил высокую цену за FSD Tesla, сможет получить доступ к программному обеспечению в Северной Америке», — отметили журналисты.

Стоимость подключения к максимальной версии системы помощи водителю Full Service Driving (FSD) от Tesla составляет 15 тысяч долларов или около 900 тысяч рублей.

В конце октября стало известно, что Tesla не получит одобрение для выпуска полного автопилота до конца года. По словам специалистов, компании не удалось убедить власти, что ее автомобили могут передвигаться без человека за рулем.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,Министерство юстиции США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители