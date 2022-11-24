Автопилот Tesla стал доступен всем желающим

Tesla открыла доступ к системе автопилотирования (Full Service Driving) для всех владельцев автомобилей бренда в Северной Америке. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Появление функции автопилота анонсировал глава компании Илон Маск. Предприниматель заявил в своем Twitter, что функция FSD будет доступна всем, кто сделаем запрос с экрана автомобиля. По словам журналистов, развертывание системы автопилотирования произошло на фоне претензий Министерства юстиции США к компании относительно ее «ложных» утверждений на тему FSD.

Ранее доступ к системе продвинутого автопилотирования можно было получить при соблюдении нескольких условий. Так, автолюбитель должен иметь рейтинг безопасности не менее 80 баллов и пробег на автопилоте не менее ста миль.

«Несмотря на опасения, любой водитель, который уже заплатил высокую цену за FSD Tesla, сможет получить доступ к программному обеспечению в Северной Америке», — отметили журналисты.

Стоимость подключения к максимальной версии системы помощи водителю Full Service Driving (FSD) от Tesla составляет 15 тысяч долларов или около 900 тысяч рублей.