Скоро в России начнутся испытания беспилотных грузовиков на дорогах

Пресс-служба министерства экономического развития России рассказала, когда первые беспилотные грузовики выйдут на трассу и чем этот эксперимент будет полезен. Об этом сообщают РИА Новости

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Так, по словам пресс-службы, грузовики-беспилотники выйдут на трассу уже в 2023 году. Проделывать свой путь они будут на М-11 между Москвой и Петербургом, что позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в РФ.