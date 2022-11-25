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1 час назад

Новости автомира: Скоро в России начнутся испытания беспилотных грузовиков на дорогах

Ferra.ruиещё 4

Пресс-служба министерства экономического развития России рассказала, когда первые беспилотные грузовики выйдут на трассу и чем этот эксперимент будет полезен. Об этом сообщают РИА Новости

Скоро в России начнутся испытания беспилотных грузовиков на дорогах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, по словам пресс-службы, грузовики-беспилотники выйдут на трассу уже в 2023 году. Проделывать свой путь они будут на М-11 между Москвой и Петербургом, что позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в РФ.

Первые беспилотные грузовики выйдут на трассу уже в 2023 году. Недавно установленный Правительством экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта на трассе М-11 между Москвой и Петербургом — это важный результат, который позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в нашей стране. Это уже четвёртая программа по беспилотникам, для запуска которых применен механизм ЭПР Максим Колесников Замминистра экономического развития РФ

Автоновости,Максим Колесников,Минэкономразвития,
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