Скоро в России начнутся испытания беспилотных грузовиков на дорогах

Пресс-служба министерства экономического развития России рассказала, когда первые беспилотные грузовики выйдут на трассу и чем этот эксперимент будет полезен. Об этом сообщают РИА Новости
Так, по словам пресс-службы, грузовики-беспилотники выйдут на трассу уже в 2023 году. Проделывать свой путь они будут на М-11 между Москвой и Петербургом, что позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в РФ.
Первые беспилотные грузовики выйдут на трассу уже в 2023 году. Недавно установленный Правительством экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта на трассе М-11 между Москвой и Петербургом — это важный результат, который позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в нашей стране. Это уже четвёртая программа по беспилотникам, для запуска которых применен механизм ЭПР Максим Колесников Замминистра экономического развития РФ