Раскрыты два варианта салона новой «Буханки»

Работа над новой «Буханкой» продолжается. Сборкой прототипа на базе старого УАЗ-452 занимаются блогеры российского YouTube-канала «Машинаторы», а за дизайн отвечает Андрей Давыдов — автор рендера, с которого и стартовал проект. На этой неделе художник представил в своем Telegram виртуальную модель интерьера микроавтобуса в пассажирском варианте, рассчитанном на семь человек, и изображения салона грузопассажирской версии.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Семиместный салон получил посадочную формулу 2+2+3, сиденья второго ряда разделяет широкая консоль — продолжение моторного отсека. Пассажирской «Буханке», по задумке Давыдова, положены две сдвижные двери. Второй, грузопассажирский вариант, оснащен откидными лавками, столиком и одной сдвижной дверью с правой стороны.

Виртуальные макеты демонстрируют компоновку салона, а его убранство раскрыли еще в мае, напечатав на 3D-принтере. Новый интерьер, в котором не обошлось без отсылок к советской классике, получил выдвигающийся сенсорный экран мультимедийной системы, блок управления климатом с клавишами и шайбами, небольшой рычаг селектора передач и мультируль.

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Старт проекту футуристичной «Буханки» дал рендер двухлетней давности за авторством Андрея Давыдова, который оценили в самом Ульяновском автозаводе. Воплотить проект в жизнь решили «Машинаторы». Они купили старую «Буханку» и занялись переделкой по эскизам Давыдова, а месяц назад машина даже совершила первый выезд из гаража — правда, не слишком удачный.

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Не так давно энтузиасты выбрали двигатель: это 2,7-литровый ЗМЗ Про от УАЗ «Патриот», пару которому составил шестидиапазонный автомат Punch.