Эксперт назвал пять лучших кроссоверов для зимы

Оптимальным кроссовером для эксплуатации в условиях российской зимы является франко-румынский кроссовер Renault Duster. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов. Собеседник отметил, что из-за своей надежности этот автомобиль подходит для любых дальних путешествий при минусовых температурах.

Фото: Renault Renault

«На мой взгляд, лучшим кроссовером для эксплуатации зимой является Renault Duster. Машина по проходимости лишь немногим уступает отечественному внедорожнику Lada Niva Travel. «Француз» отлично чувствует себя как на заснеженных трассах, так и в городе, при езде по очищенным дорогам, благодаря высокому клиренсу и подключаемому полному приводу. При этом, машина второго поколения гораздо интереснее. У нее более современная внешность и экономичные моторы», - сказал автоэксперт.

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По словам Баканова, Renault Duster надежный автомобиль на все случаи жизни. При этом, на нем не страшно отправляться в путешествие при минусовых температурах, боясь, что он сломается.

Второе место в пятерке лучших кроссоверов для зимней эксплуатации, по версии Баканова, у Land Rover Discovery Sport. Эксперт отметил быстрый старт и прогрев двигателя у английской модели даже при очень низких температурах, а просторный салон делает Discovery почти идеальным. При этом он хорошо управляется на зимней дороге. Лучший вариант для покупки — двухлитровая дизельная версия, подчеркнул Баканов. Единственный минус такой машины – высокая стоимость.

На третьей строчке, по мнению эксперта, японский кроссовер Subaru Forester. У этой модели отличная подвеска, машина устойчива и предсказуема на любых трассах. Дорогу в зимних условиях уверенно держит до скорости 140 км/ч, сказал эксперт.

Неплохой проходимостью в зимних условиях также обладает полноприводная версия китайского паркетника Haval Dargo, отметил Баканов. По размерам модель сопоставима с Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander, однако в отличии от них у «китайца» короткие свесы, что ставит его выше в рейтинге проходимости — это позволяет забираться на небольшие снежные горки, не боясь оторвать бампер. Кроме того, у автомобиля есть хороший зимний пакет, в который входят подогрев передних сидений, руля и лобового стекла.

Замыкает пятерку лучших полноприводников для зимы, по версии автоэксперта, Jeep Renegade, он также во многом похож по проходимости на Renault Duster и Land Rover Discovery Sport.