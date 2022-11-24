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1 час назад

Масштабный сбой произошел в работе известного каршерингового сервиса

Илья Родин

Пользователи рассказали в соцсетях, что наблюдаются проблемы в работе сервиса «Делимобиль». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Масштабный сбой произошел в работе известного каршерингового сервиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Машины не реагируют на приложение, куча народа не может открыть/закрыть тачки. Полчаса промучался на морозе», - рассказали водители.

Эксперты рассказали, какие запчасти автомобилей похищают чаще всего

По данным канала, со стартовой страницы приложения с карты «пропали» все автомобили. Проблемы наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Отмечается, что в техподдержке сервиса знают о возникших проблемах с арендой и обещают в экстренном порядке восстановить работу системы.

Кроме того, специалисты заверяют, что тем, у «кого не получается завершить аренду», возможно выплатят компенсацию.

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