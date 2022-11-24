Масштабный сбой произошел в работе известного каршерингового сервиса

Пользователи рассказали в соцсетях, что наблюдаются проблемы в работе сервиса «Делимобиль». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Машины не реагируют на приложение, куча народа не может открыть/закрыть тачки. Полчаса промучался на морозе», - рассказали водители.

По данным канала, со стартовой страницы приложения с карты «пропали» все автомобили. Проблемы наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Отмечается, что в техподдержке сервиса знают о возникших проблемах с арендой и обещают в экстренном порядке восстановить работу системы.