Объявлены финалисты премии «Автомобиль года»

Организаторы премии «Автомобиль года» (Car of the Year 2023) назвали семь моделей-финалистов. В шорт-лист попали пять электромобилей и две топливные модели — это Renault Austral и кросс-лифтбек Peugeot 408. Победителя назовут в январе, на Брюссельском автосалоне. В 2022-м лучшим автомобилем года назвали электрокар Kia EV6.

Фото: © Jeep © Jeep

Из 45 претендентов на звание «Автомобиль года 2023» в финальный шорт-лист попали семь моделей. Шансов на победу лишились, к примеру, кроссоверы Alfa Romeo Tonale, Ferrari Purosangue и седан Xpeng P5. Теперь за победу будут бороться пять электромобилей и две топливные модели — это Renault Austral и застрявший на стыке жанров Peugeot 408.

Тем временем за «зеленую» повестку отвечают Jeep Avenger (первый электрический кроссовер марки), Nissan Ariya, Kia Niro, соплатформенные Subaru Solterra/Toyota bZ4X и фургон Volkswagen ID. Buzz. Последний недавно получил две новые ассистирующие системы: автопарковщика с функцией запоминания предыдущих маневров и полуавтопилот Travel Assist, использующий роевой интеллект.