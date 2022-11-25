Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: объявлены финалисты премии «Автомобиль года»

Motor.ru

Организаторы премии «Автомобиль года» (Car of the Year 2023) назвали семь моделей-финалистов. В шорт-лист попали пять электромобилей и две топливные модели — это Renault Austral и кросс-лифтбек Peugeot 408. Победителя назовут в январе, на Брюссельском автосалоне. В 2022-м лучшим автомобилем года назвали электрокар Kia EV6.

Объявлены финалисты премии «Автомобиль года»
Фото: © Jeep© Jeep

Из 45 претендентов на звание «Автомобиль года 2023» в финальный шорт-лист попали семь моделей. Шансов на победу лишились, к примеру, кроссоверы Alfa Romeo Tonale, Ferrari Purosangue и седан Xpeng P5. Теперь за победу будут бороться пять электромобилей и две топливные модели — это Renault Austral и застрявший на стыке жанров Peugeot 408.

Тем временем за «зеленую» повестку отвечают Jeep Avenger (первый электрический кроссовер марки), Nissan Ariya, Kia Niro, соплатформенные Subaru Solterra/Toyota bZ4X и фургон Volkswagen ID. Buzz. Последний недавно получил две новые ассистирующие системы: автопарковщика с функцией запоминания предыдущих маневров и полуавтопилот Travel Assist, использующий роевой интеллект.

Победителя премии «Автомобиль года 2023» объявят в начале следующего года на Брюссельском автосалоне. Там же, по слухам, Mazda покажет гибридную версию кроссовера MX-30 с двигателем Ванкеля в роли генератора. В прошлом году лучшим автомобилем назвали электрокар Kia EV6.

Автоновости,Peugeot 408,Kia Niro,Alfa Romeo,Mazda,Jeep,Renault,Nissan,Subaru,Kia,Toyota,Ferrari,Volkswagen,Peugeot,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители