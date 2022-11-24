Ретроспорткар на базе Mazda MX-5 получил юбилейную версию

Испанское кузовное ателье Hurtan приготовило подарок на собственное 30-летие. Речь идет о шести спорткарах Grand Albaycin на шасси Mazda MX-5, которые будут отличаться декором и внутренней отделкой. Покупателям машин предложат выбрать цвет кузова и салона, но по технике никаких отличий от донора не будет. Как и прежде, Grand Albaycin идет с атмосферными двигателями 1.5 и 2.0 в паре с шестиступенчатой «механикой» или автоматом.
Hurtan Grand Albaycin на базе Mazda MX-5 (ND) продается с прошлого года. Испанская компания даже планировала организовать продажи этой модели в России. От донора машину отличает дизайн в стиле британских спорткаров середины прошлого столетия, но по технике Grand Albaycin ничего нового предложить не может. Под капотом — те же «атмосферники» 1.5 и 2.0 в паре с шестиступенчатой «механикой» или автоматом.
Автомобиль на фотографиях — спецверсия «Альбайсина», приуроченная к 30-летию Hurtan. Её тираж составит всего шесть экземпляров. Покупателям доступен выбор из трех цветов кузова (Lead Grey, Cherry Red и Midnight Blue) и двух вариантов оформления салона. Внутри всё щедро отделано кожей, а двери украшены декоративными панелями из натурального дерева. Цена лимитированного исполнения пока неизвестна, обычный Grand Albaycin стоит от 59 000 евро, или 3,7 миллиона рублей.
Своё название спорткар получил от района Альбайсин в Гранаде. Архитектура и планировка этого квартала относится к мусульманскому периоду средневековой Испании, поэтому для него характерны узкие улочки, перемежающиеся символами ушедших эпох. Альбайсин даже внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «богатое хранилище народной архитектуры мавров».