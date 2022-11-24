Ретроспорткар на базе Mazda MX-5 получил юбилейную версию

Испанское кузовное ателье Hurtan приготовило подарок на собственное 30-летие. Речь идет о шести спорткарах Grand Albaycin на шасси Mazda MX-5, которые будут отличаться декором и внутренней отделкой. Покупателям машин предложат выбрать цвет кузова и салона, но по технике никаких отличий от донора не будет. Как и прежде, Grand Albaycin идет с атмосферными двигателями 1.5 и 2.0 в паре с шестиступенчатой «механикой» или автоматом.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Hurtan Grand Albaycin на базе Mazda MX-5 (ND) продается с прошлого года. Испанская компания даже планировала организовать продажи этой модели в России. От донора машину отличает дизайн в стиле британских спорткаров середины прошлого столетия, но по технике Grand Albaycin ничего нового предложить не может. Под капотом — те же «атмосферники» 1.5 и 2.0 в паре с шестиступенчатой «механикой» или автоматом.

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Автомобиль на фотографиях — спецверсия «Альбайсина», приуроченная к 30-летию Hurtan. Её тираж составит всего шесть экземпляров. Покупателям доступен выбор из трех цветов кузова (Lead Grey, Cherry Red и Midnight Blue) и двух вариантов оформления салона. Внутри всё щедро отделано кожей, а двери украшены декоративными панелями из натурального дерева. Цена лимитированного исполнения пока неизвестна, обычный Grand Albaycin стоит от 59 000 евро, или 3,7 миллиона рублей.

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