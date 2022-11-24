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1 час назад

Новости автомира: В «Движении автомобилистов России» призвали отменить ОСАГО

News.ru

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) — это «узаконенный грабеж» россиян, рассказал НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский. По его словам, ОСАГО нужно отменить или реформировать, убрав из него «репрессивные нормы» и возможности не доплачивать. Эксперт призвал сделать страхование добровольным.

В «Движении автомобилистов России» призвали отменить ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон об ОСАГО — это узаконенный грабеж! Не вижу смысла в страховании. Идти нужно совсем кардинально. Необходимо отменить обязательное страхование и сделать его добровольным <...> Нужно убрать репрессивные нормы и все лазейки, по которым можно не платить или не доплатить, — сказал Ольшанский.

Эксперт заявил, что страхование является добровольной сделкой, наподобие аренды, однако ОСАГО все равно сделали обязательным. Также он напомнил о случаях, когда страховые компании отказывали в выплатах по страховке, ссылаясь на то, что страхового случая якобы не было.

Депутаты Госдумы ранее попросили Генпрокуратуру проверить эффективность механизма ОСАГО. По закону не меньше 80% денег от продажи полисов должны идти на возмещение ущерба по страховым случаям, но компании не соблюдают эти условия. Бизнес признал, что до 10% водителей в РФ ездят без ОСАГО.

Автоновости,Леонид Ольшанский,Госдума,
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