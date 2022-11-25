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20 минут назад

Новости автомира: самый большой кроссовер Chery сфотографировали без камуфляжа

Motor.ruиещё 1

Будущий флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 вновь попал в объективы шпионских камер. Премьера модели ожидалась в середине ноября на автосалоне в Гуанчжоу, однако выставку отменили из-за коронавируса. Теперь Chery все сложнее сохранить интригу: Tiggo 9 в очередной раз стал жертвой шпионов, причем им удалось сфотографировать кроссовер без всякой маскировки. Порция свежих снимков позволяет составить представление о дизайне экстерьера и интерьера самого большого SUV в линейке марки.

Будущий флагман Chery сфотографировали без камуфляжа
Фото: «Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети КНР«Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети КНР

Вопреки ожиданиям, передняя часть кроссовера оказалась вполне заурядной: Tiggo 9 получил такую же радиаторную решетку с вертикальными хромированными ламелями, как и у «младшего» Chery Tiggo 7 Plus (в России – Pro), бампер с черной глянцевой вставкой и фирменную оптику. Зато в профиль автомобиль выглядит необычно и вызывает ассоциации скорее с Range Rover Velar, чем с нынешними моделями Chery – у них схожая линия остекления, наклон стоек и «парящая» крыша.

Как и предполагалось, в салоне установлен единый кластер виртуальной панели приборов и экрана мультимедийной системы со сглаженными углами и оквадраченные дефлекторы воздуховодов с хромированной окантовкой. На выбор предложат два исполнения, на пять и семь мест.

Двухрядный Tiggo 9 будет комплектоваться 254-сильным двигателем в связке с семиступенчатым «роботом» 7DCT380, а привод будет только передним. Зато трехрядному кроссоверу положен полный привод и восьмидиапазонный автомат. В гамму войдет и гибридная версия с возможностью подзарядки от розетки.

«Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети КНР
«Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети КНР

В основу Tiggo 9 легла платформа Т2Х. Если сравнивать этот кроссовер с Tiggo 8 Pro, то он незначительно длиннее (4,78 метра против 4,72 метра), а расстояние между осями больше на 10 сантиметров – 2,8 метра против 2,7 метра у Tiggo 8 Pro.

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