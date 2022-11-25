Проект стратегии автопрома до 2035 года внесли в правительство

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации внесло на рассмотрение в правительство проект стратегии развития автопрома до 2035 года. Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, сейчас проект «финализируется на площадке правительства». Основная цель стратегии, как уже известно, — обеспечить конкурентоспособность российского автопрома на мировом рынке, и на это собираются направить 0,5-0,6 триллиона рублей.

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Проект стратегии развития автомобильной промышленности Минпромторг приготовил в августе. Согласно ей, к 2035 году страна отрасль должна обрести «технологический суверенитет», как поручал президент Владимир Путин, и выпускать продукцию, способную составить конкуренцию зарубежной.

Так, среди задач — создание «инновационного транспорта». То есть, отечественных электрокаров, гибридов и машин на водородных топливных элементах. Водородный городской автобус, напомним, Путин ранее поручал разработать к 2023 году.

Также в стратегии значится создание «критической компонентной базы». Речь идет о двигателе внутреннего сгорания, автоматической коробке передач, системах ABS и ESP, а также подушках и ремнях безопасности. Кроме этого, импортозаместить планируют ключевые элементы подвески, кузова и электронику.