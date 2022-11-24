В Германии прокомментировали запуск завода «Москвич»

Публикация в немецком журнале Spiegel о возобновлении производства автомобилей «Москвич» вызвала восторженную реакцию у читателей.

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Отмечается, что накануне в Москве запустили производство кроссовера «Москвич-3». Продажи автомобиля начнутся в декабре этого года.

Читатели журнала подчеркнули, что после запуска производства культового автомобиля стало отчетливо понятно - санкции против России «не достигают своей цели, а только укрепляют российскую экономику».

Комментаторы напомнили, что «Москвич» в свое время был культовой машиной. По их мнению, автомобилям этой марки обрадуются миллионы людей, и они в том числе.

Многие пользователи вспомнили также о техническом совершенстве автомобиля. По их словам, машины этой марки были неубиваемыми, прочными, не подводили «ни в жару, ни в холод, ни в снег, ни в дождь». Вместе с тем, их конструкция была достаточно простой.

«Я бы ничего не имел против машины, где лампочку поворотника можно сменить самому, не разбирая при этом большую часть автомобиля», - подчеркнул один из читателей.