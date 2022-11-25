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1 час назад

В России вырос спрос на покупку автосервисов

Lenta.ru

В России с начала года вырос спрос на покупку автосервисов и автомастерских в пять раз. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В России вырос спрос на покупку автосервисов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что скачок произошел на фоне увеличения спроса на услуги независимых станций техобслуживания (СТО), которые, например, все чаще выбирают клиенты страховщиков.

Чаще всего такого рода бизнес приобретали в Екатеринбурге (в 14 раз), Краснодаре (в 17 раз), Казани, Перми, Саратове и Красноярске (в 10 раз). Помимо этого, активно искали предложения по продаже готового автосервисного бизнеса и в Санкт-Петербурге (рост в 9,6 раза).

По информации издания, в 2022 году владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться к официальным дилерам — так поступали 77,3 процента опрошенных автовладельцев против 87,1 процента по данным предыдущего опроса в 2018 году. Однако к помощи независимых СТО стали прибегать чаще: 11 процентов и 6,8 процента четырьмя годами ранее.

В сентября стало известно, что цены на ряд популярных автомобильных запчастей в России взлетели в полтора раза — на 45-65 процентов в зависимости от товара. Резкое удорожание вызвано дефицитом — многие автопроизводители и поставщики перестали работать в стране.

Автоновости,Коммерсант,
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