В России вырос спрос на покупку автосервисов

В России с начала года вырос спрос на покупку автосервисов и автомастерских в пять раз. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Отмечается, что скачок произошел на фоне увеличения спроса на услуги независимых станций техобслуживания (СТО), которые, например, все чаще выбирают клиенты страховщиков.

Чаще всего такого рода бизнес приобретали в Екатеринбурге (в 14 раз), Краснодаре (в 17 раз), Казани, Перми, Саратове и Красноярске (в 10 раз). Помимо этого, активно искали предложения по продаже готового автосервисного бизнеса и в Санкт-Петербурге (рост в 9,6 раза).

По информации издания, в 2022 году владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться к официальным дилерам — так поступали 77,3 процента опрошенных автовладельцев против 87,1 процента по данным предыдущего опроса в 2018 году. Однако к помощи независимых СТО стали прибегать чаще: 11 процентов и 6,8 процента четырьмя годами ранее.