Mercedes-AMG One установил новый рекорд Нюрбургринга

У AMG One номинальная максимальная скорость составляет 350 км в ч, а на прямом участке трассы он фактически способен разогнаться до 338 км/ч.

Несколько других компаний по-прежнему полны решимости установить новое лучшее время на Нюрбургринге. В список вошли Aston Martin с их гиперкаром Valkyrie и возрожденный французский автомобильный бренд Delage с моделью D12 мощностью 1115 л.с. Имейте в виду, что все это реальные серийные автомобили, соревнующиеся в соответствующей категории. Абсолютным чемпионом Северной петли среди несерийных автомобилей является гоночный Porsche 919 Hybrid Evo с временем прохождения круга 5 минут 19,5 секунды.