Mercedes-AMG One установил новый рекорд Нюрбургринга

Двигатель Formula под капотом и сложная гибридная технология позволили AMG One обойти предыдущего чемпиона Северной петли — Porsche 911 GT2 RS — на 8,5 секунды. Гиперкар, пилотируемый гонщиком DTM Маро Энгелем, преодолел полный 20,8-километровый круг за 6 минут 35 секунд 183 миллисекунды. Предыдущий рекорд 6:43,3 принадлежал 911 GT2 RS, слегка модифицированному Manthey Racing.
У AMG One номинальная максимальная скорость составляет 350 км в ч, а на прямом участке трассы он фактически способен разогнаться до 338 км/ч.
Несколько других компаний по-прежнему полны решимости установить новое лучшее время на Нюрбургринге. В список вошли Aston Martin с их гиперкаром Valkyrie и возрожденный французский автомобильный бренд Delage с моделью D12 мощностью 1115 л.с. Имейте в виду, что все это реальные серийные автомобили, соревнующиеся в соответствующей категории. Абсолютным чемпионом Северной петли среди несерийных автомобилей является гоночный Porsche 919 Hybrid Evo с временем прохождения круга 5 минут 19,5 секунды.