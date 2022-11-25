В ГИБДД Москвы заявили о возможных перебоях с предварительной записью

Столичная Госавтоинспекция предупредила граждан о возможных перебоях с осуществлением предварительной записи в подразделения из-за модернизации внутреннего оборудования. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«В связи с проведением технологических работ направленных на улучшение скорости обработки данных и проведением модернизации оборудования, с 24 ноября возможны перебои с осуществлением предварительной записи по вопросам экзаменационной и регистрационной деятельности подразделений ГИБДД города Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что те граждане, которые приедут сдавать экзамены на права или регистрировать машину без записи, получат услугу в порядке живой очереди.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга пожаловался, что дежурная часть ГИБДД проигнорировала 135 его звонков. По факту нереагирования на звонки гражданина полицейские пообещали провести проверку и добавили, что обращения в ГИБДД нужно отправлять на ее сайт или звонить по телефонам 02 или 112.