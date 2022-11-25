Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
25 минут назад

Новости автомира: ГИБДД Москвы предупредила о перебоях с записью на регистрацию машин

Елена Прошина

Московская ГИБДД предупредила о возможных перебоях с предварительной записью на экзамены и регистрацию автомобилей. Это связано с проведением технических работ. Об этом говорится в Телеграм-канале Госавтоинспекции.

В ГИБДД Москвы заявили о возможных перебоях с предварительной записью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с проведением технологических работ, направленных на улучшение скорости обработки данных и проведением модернизации оборудования, с 24 ноября возможны перебои с осуществлением предварительной записи по вопросам экзаменационной и регистрационной деятельности подразделений ГИБДД города Москвы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданам, прибывшим для проведения регистрационных и экзаменационных действий без записи, все необходимые услуги будут оказаны в порядке очереди.

В «Движении автомобилистов России» призвали отменить ОСАГО

При этом все городские подразделения работают в штатном режиме и продолжают принимать граждан для оказания госуслуг в полном объеме.

Как уточнили в госавтоинспекции, за прошедшую неделю сотрудниками было проведено 15,7 тысяч регистрационных действий с транспортными средствами, в том числе постановка, снятие, внесение изменений в учетные данные. За этот период было выдано более 5,3 тыс. водительских удостоверений.

Автоновости,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители