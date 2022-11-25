В ГИБДД Москвы заявили о возможных перебоях с предварительной записью

Московская ГИБДД предупредила о возможных перебоях с предварительной записью на экзамены и регистрацию автомобилей. Это связано с проведением технических работ. Об этом говорится в Телеграм-канале Госавтоинспекции.

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«В связи с проведением технологических работ, направленных на улучшение скорости обработки данных и проведением модернизации оборудования, с 24 ноября возможны перебои с осуществлением предварительной записи по вопросам экзаменационной и регистрационной деятельности подразделений ГИБДД города Москвы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданам, прибывшим для проведения регистрационных и экзаменационных действий без записи, все необходимые услуги будут оказаны в порядке очереди.

При этом все городские подразделения работают в штатном режиме и продолжают принимать граждан для оказания госуслуг в полном объеме.