Tesla отзывает 80 тыс. электрокаров из-за проблем с ремнями безопасности

Компания Tesla отзывает около 80 тыс. электрокаров из Китая из-за проблем с ремнями безопасности, а также ошибок в программном обеспечение. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отзыв коснется около 70 тыс. импортированных моделей Model S, Model X и Model 3, а также 10 тыс. Model 3 китайского производства. Model S и Model X потребуется исправление ошибки в программном обеспечении для устранения дефекта в системе управления аккумуляторами автомобилей, который может привести к потере мощности. Что же касается Model 3, то в них была обнаружена неисправность крепления ремня безопасности.

Tesla призвала всех владельцев Model 3, которых затронул дефект, вернуть свои автомобили для проведения технического обслуживания, если это необходимо, а также призвала водителей быть «осторожными» на дороге.