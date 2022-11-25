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7 минут назад

Новости автомира: Tesla отзывает 80 тыс. электрокаров из-за проблем с ремнями безопасности

Газета.Ru

Компания Tesla отзывает около 80 тыс. электрокаров из Китая из-за проблем с ремнями безопасности, а также ошибок в программном обеспечение. Об этом сообщает Bloomberg.

Tesla отзывает 80 тыс. электрокаров из-за проблем с ремнями безопасности
Фото: ТАССТАСС

Отзыв коснется около 70 тыс. импортированных моделей Model S, Model X и Model 3, а также 10 тыс. Model 3 китайского производства. Model S и Model X потребуется исправление ошибки в программном обеспечении для устранения дефекта в системе управления аккумуляторами автомобилей, который может привести к потере мощности. Что же касается Model 3, то в них была обнаружена неисправность крепления ремня безопасности.

Tesla призвала всех владельцев Model 3, которых затронул дефект, вернуть свои автомобили для проведения технического обслуживания, если это необходимо, а также призвала водителей быть «осторожными» на дороге.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Tesla объявила об отзыве 321 тыс. электрокаров моделей Model 3 и Model Y в США из-за ошибки в программном обеспечении. По заявлению представителя компании, проблема кроется в задних фонарях, которые могут начать «моргать», что приводит к ложным срабатываниям системы обнаружения неисправностей.

Автоновости,Tesla,
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