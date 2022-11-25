У Lada Granta появилась восьмиместная версия

Предприятие «Промышленные технологии», которое занимается выпуском фургонов и грузопассажирских версий на базе моделей Lada, представило восьмиместную Granta Kub. У такой Гранты трехрядный салон с посадочной формулой 2+3+3, удлиненная почти на полметра колесная база и пневматическая подвеска сзади, которая позволяет регулировать погрузочную высоту в диапазоне от 700 до 780 миллиметров. Ориентировочная стоимость такого автомобиля — 1 749 000 рублей.

Фото: Промтех Промтех

Lada Granta Kub состоит из передней части от обычной Гранты и надстройки из силового металлического каркаса, обшитого цельноформовыми панелями из композитных материалов снаружи и АБС-пластиком изнутри. Высота потолка – 1,32 метра, а входных дверей – 1,25 метра. При этом задние двери обычные распашные, а не сдвижные.

На выбор предложены два мотора объемом 1,6 литра на 90 и 116 лошадиных сил, коробка передач – пятиступенчатая механическая.

Промтех

Промтех

Промтех

Granta Kub будет доступна не только в восьмиместной, но и в пятиместной версии с одним диваном на втором ряду. В этом случае вместо третьего ряда предусмотрен вместительный багажник.