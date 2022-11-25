Changan показал внедорожник с 30-дюймовым экраном

Changan представил Auchan X5 Plus, внедорожник, главной особенностью которого является дисплей приборной панели размером 77 см от края до края. Предзаказы откроются 29 ноября, цены пока не называются. При длине 4540 мм и колесной базе в 2715 мм автомобиль представляет собой кроссовер среднего размера. Суббренд Auchan уже предлагает базовую модель X5 (без суффикса Plus), которая на 50 мм короче и на 5 мм уже.