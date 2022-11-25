Changan показал внедорожник с 30-дюймовым экраном

Changan представил Auchan X5 Plus, внедорожник, главной особенностью которого является дисплей приборной панели размером 77 см от края до края. Предзаказы откроются 29 ноября, цены пока не называются. При длине 4540 мм и колесной базе в 2715 мм автомобиль представляет собой кроссовер среднего размера. Суббренд Auchan уже предлагает базовую модель X5 (без суффикса Plus), которая на 50 мм короче и на 5 мм уже.
Мощность обеспечивается 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Семиступенчатый преселектор DCT приводит в движение передние колеса без дополнительных опций.
Упомянутый выше дисплей представляет собой изогнутый кластер, состоящий из трех отдельных дисплеев, работающих вместе, чтобы создать своего рода кабину. Конструкции с двумя экранами в настоящее время относительно распространены, но добавленный третий дисплей слева, предлагающий подсказки и помощь в реальном времени, является эксклюзивной функцией.