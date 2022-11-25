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1 час назад

На продажу выставлен редчайший McLaren Senna GTR

Motor.ruиещё 2

Немецкий дилер Mechatronik выставил на продажу трековый гиперкар McLaren Senna GTR с пробегом всего 100 километров. Коллекционную модель выпустили в количестве 75 штук и изначально за неё просили 1,1 миллион фунтов стерлингов. Теперь 825-сильную двухдверку оценивают в 1 904 000 евро, что соответствует 1,6 миллиона фунтов стерлингов.

На продажу выставлен редчайший McLaren Senna GTR
Фото: MechatronikMechatronik

Дебютировавший в 2018 году на моторшоу в Женеве McLaren Senna GTR представляет собой трековый вариант обычной Senna. Гиперкар оснащен четырёхлитровой «твинтурбовосьмеркой» M840TR мощностью 825 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента и на кольцевых трассах обходит любой другой McLaren, кроме болидов Формулы-1. Тираж модели составил 75 штук, а цена — 1,1 миллион фунтов стерлингов.

От обычной «Сенны» Senna GTR отличается более широким кузовом, гоночной подвеской и агрессивным аэродинамическим «оперением». На сплиттере, к примеру, есть даже генераторы вихрей, уменьшающие сопротивление и подъемную силу. В комплексе с активными элементами и антикрылом они генерируют до тонны прижима. Гиперкар оснащен пневмодомкратами, радиосвязью, системой пожаротушения и дата-логгером, но при этом весит на 10 килограммов меньше дорожной двухдверки.

Экземпляр на фотографиях выпущен в 2020 году. Пробег — всего 100 километров. По сути, это новый автомобиль, который украсит любую коллекцию. Оценили гиперкар в 1 904 000 евро, что соответствует 1,6 миллиона фунтов стерлингов, или 120,7 миллиона рублей.

Автоновости,McLaren,
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