Abarth готовит ещё более мощный электромобиль 500e

В 2022 году итальянская марка Abarth, которая специализируется на создании более мощных и агрессивных моделей на базе автомобилей Fiat, представила первый в своей истории серийный электромобиль. Хэтчбек Abarth 500e базируется на основе Fiat 500e, но отличается от него особым декором кузова и салона, а также более мощной силовой установкой. Но в перспективе появятся и ещё более могучие модификации Abarth 500e, а также другие модели со скорпионом на логотипе.