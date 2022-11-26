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1 час назад

Новости автомира: Abarth готовит ещё более мощный электромобиль 500e

Motor.ruиещё 1

В 2022 году итальянская марка Abarth, которая специализируется на создании более мощных и агрессивных моделей на базе автомобилей Fiat, представила первый в своей истории серийный электромобиль. Хэтчбек Abarth 500e базируется на основе Fiat 500e, но отличается от него особым декором кузова и салона, а также более мощной силовой установкой. Но в перспективе появятся и ещё более могучие модификации Abarth 500e, а также другие модели со скорпионом на логотипе.

Abarth готовит ещё более мощный электромобиль 500e
Фото: © Abarth© Abarth

Генеральный директор Fiat Оливье Франсуа пообещал, что в будущем модельный ряд бренда Abarth пополнится новыми электромобилями. Топ-менеджер подчеркнул, что «заряженные» версии могут быть у каждого автомобиля Fiat, но не для каждой из машин марки это логично. Зато новые модификации Abarth 500e появятся точно.

«Все специалисты Abarth уже работают над тем, чтобы сделать этот автомобиль ещё быстрее, ещё спортивнее, ещё громче», — заявил Франсуа. Таким образом Abarth 500e обзаведётся несколькими модификациями по образу моделей 595 и 695 с двигателями внутреннего сгорания.

Инженеры итальянской марки отмечают, что существующий 155-сильный электромотор уже находится на пике своих возможностей, поэтому дальнейший прирост характеристик напрямую связан с технологическим развитием. Ожидается, что прибавку в мощности обеспечит новое поколение электродвигателей и новое поколение аккумуляторов.

Автоновости,Fiat,
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