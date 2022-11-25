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2 часа назад

Новости автомира: двухцветный Aurus Senat продают в Москве за 35 миллионов рублей

Motor.ru

На сайте «Авто.ру» в Москве выставили на продажу двухцветный Aurus Senat 2021 года выпуска. Большинство премиальных седанов, доступных к покупке, окрашены в чёрный или белый оттенки. Однако кузов этого автомобиля выполнен в серебристом цвете, который сочетается с темно-синим. Роскошная модель находится в шоу-руме столичного дилера в Москва-Сити. Приобрести седан с пробегом 2400 километров можно за 34 950 000 рублей.

Двухцветный Aurus Senat продают за 35 миллионов рублей
Фото: Aurus SenatAurus Senat

Помимо необычного экстерьера, представленный Aurus Senat отличается салоном, выполненным из натуральной кожи Nappa бежевого оттенка, которую дополняют вставками из дерева. В оснащение роскошного седана входят климат- и круиз-контроль, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, а также система выбора режимов движения, функция доступа в салон без ключа и запуск двигателя кнопкой.

Aurus Senat
Aurus Senat
Aurus Senat

Под капотом Senat находится гибридная силовая установка мощностью 598 лошадиных сил, выключающая в себя 4,4-литровый бензиновый двигатель и электромотор. За год эксплуатации седан прошёл 2413 километров.

Приобрести роскошную модель можно за 34 950 000 рублей. При этом аналогичные новые автомобили оценивают минимум в 41 миллион рублей.

В конце сентября стало известно, когда Aurus Senat переживет первый рестайлинг. Представители отечественной компании сообщили, что обновление седана запланировано на 2025 год.

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