Показан логотип будущего российского электромобиля «Атом»

Компания «Кама», организованная при участии директора КамАЗа Сергея Когогина, представила логотип электрокара «Атом». Об этом пишет Auto.ru.

Фото: «Кама» «Кама»

Логотип символизирует «взаимодействие между человеком и электромобилем», а за основу авторы взяли минимализм, простые формы и четкие линии. Сам электрокар же должен «соответствовать образу жизни, мировоззрению и пульсу современных поколений».

Как пояснили в компании, многослойная сфера служит символом идеи «цифровой сущности», которая и является главной составляющей электромобиля. Понятие включает в себя искусственный интеллект и «единое социально-цифровое пространство, через которое соединяются и взаимодействуют пользователи».

«Атом»

Символ в центре логотипа —стилизованная буква А. Она служит «отражением динамики и активного творческого начала». Неоновый цвет говорит о технологичности бренда.