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9 минут назад

Новости автомира: показан логотип будущего российского электромобиля «Атом»

Елена Прошина

Компания «Кама», организованная при участии директора КамАЗа Сергея Когогина, представила логотип электрокара «Атом». Об этом пишет Auto.ru.

Показан логотип будущего российского электромобиля «Атом»
Фото: «Кама»«Кама»

Логотип символизирует «взаимодействие между человеком и электромобилем», а за основу авторы взяли минимализм, простые формы и четкие линии. Сам электрокар же должен «соответствовать образу жизни, мировоззрению и пульсу современных поколений».

Как пояснили в компании, многослойная сфера служит символом идеи «цифровой сущности», которая и является главной составляющей электромобиля. Понятие включает в себя искусственный интеллект и «единое социально-цифровое пространство, через которое соединяются и взаимодействуют пользователи».

«Атом»

Символ в центре логотипа —стилизованная буква А. Она служит «отражением динамики и активного творческого начала». Неоновый цвет говорит о технологичности бренда.

Напомним, автомобиль будет ориентирован на городскую молодежь. Премьера электрокара намечена на 2023 год, а в продажу он поступит в 2025 году. Первые «Атомы» будут внедрены в транспортную систему Москвы: в такси и каршеринг.

Автоновости,Сергей Когогин,
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