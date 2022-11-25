Показан логотип будущего российского электромобиля «Атом»

Компания «Кама», организованная при участии директора КамАЗа Сергея Когогина, представила логотип электрокара «Атом». Об этом пишет Auto.ru.
Логотип символизирует «взаимодействие между человеком и электромобилем», а за основу авторы взяли минимализм, простые формы и четкие линии. Сам электрокар же должен «соответствовать образу жизни, мировоззрению и пульсу современных поколений».
Как пояснили в компании, многослойная сфера служит символом идеи «цифровой сущности», которая и является главной составляющей электромобиля. Понятие включает в себя искусственный интеллект и «единое социально-цифровое пространство, через которое соединяются и взаимодействуют пользователи».
Символ в центре логотипа —стилизованная буква А. Она служит «отражением динамики и активного творческого начала». Неоновый цвет говорит о технологичности бренда.
Напомним, автомобиль будет ориентирован на городскую молодежь. Премьера электрокара намечена на 2023 год, а в продажу он поступит в 2025 году. Первые «Атомы» будут внедрены в транспортную систему Москвы: в такси и каршеринг.