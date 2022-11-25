В Россию привезли автомобиль за 1 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию Chevrolet Spark. Как выяснила "Российская газета", за новый автомобиль 2022 года выпуска просят 1 049 000 рублей.

Фото: Chevrolet Chevrolet

У него бензиновый двигатель 1,2 литра, который выдает 83 л.с. Коробка передач - АКПП. Продавец утверждает, что у машины топовая комплектация, в которую входит шесть динамиков, задние парктроники, литые диски, рейлинги на крыше и подогрев сидений.

Ранее сообщалось, что компания "UzAuto Motors" к концу 2022 года прекратит производство субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark и седана Chevrolet Nexia R3. Такое решение объясняется тем, что предприятие поэтапно переводит свои мощности под новые модели на платформе GM GEM. К ним относятся компактный кроссовер Chevrolet Tracker и седан Chevrolet Onix.

При этом равноценной замены у Spark не будет.