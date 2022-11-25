Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: в Россию привезли автомобиль за 1 млн рублей

Российская Газета

Один из дилеров привез в Россию Chevrolet Spark. Как выяснила "Российская газета", за новый автомобиль 2022 года выпуска просят 1 049 000 рублей.

В Россию привезли автомобиль за 1 млн рублей
Фото: ChevroletChevrolet

У него бензиновый двигатель 1,2 литра, который выдает 83 л.с. Коробка передач - АКПП. Продавец утверждает, что у машины топовая комплектация, в которую входит шесть динамиков, задние парктроники, литые диски, рейлинги на крыше и подогрев сидений.

Cтала известна примерная стоимость нового «Москвича»

Ранее сообщалось, что компания "UzAuto Motors" к концу 2022 года прекратит производство субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark и седана Chevrolet Nexia R3. Такое решение объясняется тем, что предприятие поэтапно переводит свои мощности под новые модели на платформе GM GEM. К ним относятся компактный кроссовер Chevrolet Tracker и седан Chevrolet Onix.

При этом равноценной замены у Spark не будет.

Chevrolet
Автоновости,Chevrolet Onix,Chevrolet Spark,Chevrolet Tracker,Chevrolet,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители