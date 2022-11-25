Пожарная тревога: Ford отзывает по всему миру более 600 тысяч машин

Компания Ford объявила о рекордной сервисной акции из-за опасного дефекта, который может привести к пожару в моторном отсеке. Как пишет Reuters, под отзыв попали 634 тысячи внедорожников Bronco Sport и Escape 2020-2023 модельного года с трехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра. На автомобилях может треснуть корпус маслоотделителя, что приведет к утечке смазочной жидкости, ее попаданию на горячие детали и, как следствие, возгоранию под капотом.

Фото: Ford Ford

Менять корпуса маслоотделителя на всех 634 тысячах автомобилей одновременно затруднительно, а потому Ford выпустит программное обеспечение, которое поможет обнаружить поломку. Так, если ПО обнаружит падение давления в топливной рампе, оно выдаст уведомление и автоматически снизит отдачу двигателя. Таким образом, клиенты смогут доехать до безопасного места, остановить автомобиль и договориться о сервисном обслуживании, сообщает пресс-служба производителя.

Ford получил 54 сообщения о возгорании 1,5-литровых моторов, информации о жертвах пока нет. Компания не стала рекомендовать сотням тысяч владельцев оставить внедорожники в гараже до устранения проблемы, так как, по ее расчетам, доля дефектных машин невелика. Отзыв охватил 520 тысяч машин в США и порядка 114 тысяч за их пределами.