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1 час назад

Новости автомира: Ford отзывает более 600 тысяч машин по всему миру, они могут загореться

Motor.ru

Компания Ford объявила о рекордной сервисной акции из-за опасного дефекта, который может привести к пожару в моторном отсеке. Как пишет Reuters, под отзыв попали 634 тысячи внедорожников Bronco Sport и Escape 2020-2023 модельного года с трехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра. На автомобилях может треснуть корпус маслоотделителя, что приведет к утечке смазочной жидкости, ее попаданию на горячие детали и, как следствие, возгоранию под капотом.

Пожарная тревога: Ford отзывает по всему миру более 600 тысяч машин
Фото: Ford Ford

Менять корпуса маслоотделителя на всех 634 тысячах автомобилей одновременно затруднительно, а потому Ford выпустит программное обеспечение, которое поможет обнаружить поломку. Так, если ПО обнаружит падение давления в топливной рампе, оно выдаст уведомление и автоматически снизит отдачу двигателя. Таким образом, клиенты смогут доехать до безопасного места, остановить автомобиль и договориться о сервисном обслуживании, сообщает пресс-служба производителя.

Ford получил 54 сообщения о возгорании 1,5-литровых моторов, информации о жертвах пока нет. Компания не стала рекомендовать сотням тысяч владельцев оставить внедорожники в гараже до устранения проблемы, так как, по ее расчетам, доля дефектных машин невелика. Отзыв охватил 520 тысяч машин в США и порядка 114 тысяч за их пределами.

Примечательно, что Escape и Bronco уже отзывали из-за той же проблемы в апреле нынешнего года. Тогда акция объединила 345 451 автомобиль. Согласно новой информации, часть из них может вновь оказаться в зоне риска.

Автоновости,Ford,
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