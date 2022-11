Арабы отметили 20-летие Porsche Cayenne особыми кроссоверами

В 2022 году автомобильный мир празднует 20-летие Porsche Cayenne — первого в истории марки кроссовера, который позволил компании существенно нарастить продажи и охватить новую аудиторию. В рамках посвящённых этому юбилею торжеств Porsche Middle East и Africa FZE поставили двум импортёрам Porsche в Объединенных Арабских Эмиратах — дилерам Porsche Centre Dubai and the Northern Emirates (Al Naboodah Automobiles) и Porsche Centre Abu Dhabi (Ali & Sons) — задачу создать линейку уникальных кроссоверов поколения E1, чтобы продемонстрировать влияние этой модели на развитие автомобильной жизни региона.

«Одну из машин мы купили у клиента, который спросил, почему мы хотим её приобрести. Мы рассказали о наших планах модифицировать и модернизировать автомобиль, а продавец сказал, что всё это звучит как автомобиль, который ему может понравиться, поэтому сразу поинтересовался, не продадим ли мы ему его машину обратно после завершения мероприятия Icons of Porsche. Я думаю, что он снова полюбил свой E1 Cayenne», — отметил генеральный директор Porsche Centre Dubai and the Northern Emirates Марк Синклер.