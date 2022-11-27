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34 минуты назад

Арабы отметили 20-летие Porsche Cayenne особыми кроссоверами

Motor.ruиещё 1

В 2022 году автомобильный мир празднует 20-летие Porsche Cayenne — первого в истории марки кроссовера, который позволил компании существенно нарастить продажи и охватить новую аудиторию. В рамках посвящённых этому юбилею торжеств Porsche Middle East и Africa FZE поставили двум импортёрам Porsche в Объединенных Арабских Эмиратах — дилерам Porsche Centre Dubai and the Northern Emirates (Al Naboodah Automobiles) и Porsche Centre Abu Dhabi (Ali & Sons) — задачу создать линейку уникальных кроссоверов поколения E1, чтобы продемонстрировать влияние этой модели на развитие автомобильной жизни региона.

Арабы отметили 20-летие Porsche Cayenne особыми кроссоверами
Фото: motor.rumotor.ru

Каждый из автосалонов купил по четыре Porsche Cayenne E1, выпущенных с 2007 по 2010 год, после чего все они прошли тщательную проверку по программе Porsche Approved. Доработки включали в себя установку аксессуаров из фирменного каталога Porsche Classic — изменения не коснулись технической составляющей, а затронули исключительно внешний вид кроссоверов.

motor.ru

Автомобили получили лифт-кит подвески, наруженые крепления для запасного колеса, а также силовые багажники на крышу: на одних кроссоверах там размещены различные аксессуары, а на других — установлена палатка. Часть машин оснащена проставками, увеличивающими колею, и трубчатыми бамперами для защиты стандартных деталей. Некоторые машины отличаются нештатными колёсами.

motor.ru

«Одну из машин мы купили у клиента, который спросил, почему мы хотим её приобрести. Мы рассказали о наших планах модифицировать и модернизировать автомобиль, а продавец сказал, что всё это звучит как автомобиль, который ему может понравиться, поэтому сразу поинтересовался, не продадим ли мы ему его машину обратно после завершения мероприятия Icons of Porsche. Я думаю, что он снова полюбил свой E1 Cayenne», — отметил генеральный директор Porsche Centre Dubai and the Northern Emirates Марк Синклер.

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