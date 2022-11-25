Купить автомобиль, не выходя из дома: LADA запускает новый сервис

Теперь, чтобы выбрать автомобиль, не нужно бесконечно ездить по дилерским центрам, в попытке найти лучшее предложение, которое полностью бы устраивало: по цвету, функционалу, дополнительным опциям и услугам.

Фото: Автоваз Автоваз

«Рамблер» рассказывает, как работает онлайн-магазин новых автомобилей LADA.

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Часто бывает так, что человеку, решившему купить новую машину, приходится на некоторое время отложить мечту. Чаще всего из-за того, что в ближайших дилерских центрах нет в наличии нужного автомобиля в необходимой комплектации. Остается только внести предоплату и ждать, когда автомобиль, полностью соответствующий вашим требованиям, появится в продаже. Бренд LADA открывает новый сервис для своих покупателей — онлайн-витрину новых автомобилей, которые находятся в наличии у дилеров на территории РФ.

Благодаря новому сервису LADA можно выбрать реальные автомобили по заданным параметрам и зафиксированным официальным дилером ценам, в том числе и на предустановленное дополнительное оборудование. Причем выбор не ограничивается ближайшими к вашему дому дилерскими центрами, приехать можно в любой вне зависимости от того, в каком городе он находится.

Внимательно изучив всю информацию на онлайн-витрине, вы сможете после предварительной регистрации забронировать тот автомобиль, который вам понравился и подошел по всем параметрам. Для этого даже не нужно вносить предоплату или предоставлять одобренное кредитное предложение. Но если очень хочется, то можно частично или полностью оплатить автомобиль онлайн. Безопасность транзакций обеспечивается одним из лучших платежных сервисов в России.

Следующий шаг — приехать в дилерский центр и забрать свой новенький автомобиль. Единственное, что нужно будет сделать на месте, — подписать документы и оплатить покупку, если вы этого не сделали онлайн.

Все доступные предложения можно найти на официальном сайте lada.ru в разделе «Покупателям» / «Автомобили в наличии» или на сайтах официальных дилеров LADA.

Уже сейчас на платформе более трех тысяч предложений. Информацию о доступных автомобилях с полным описанием оснащения и дополнительного оборудования вносят сами дилеры. А покупатель может искать машину, выставив все необходимые фильтры (модель, желаемый регион и населенный пункт, наличие той или иной опции, цена, действующие спецпредложения), чтобы найти идеально соответствующий запросу автомобиль, а не компромиссный вариант. Одновременно можно заказать все необходимые аксессуары, а еще воспользоваться всеми скидками или действующими на момент бронирования спецпредложениями, чтобы увидеть итоговую сумму, которую вы потратите.

Здесь же можно получить предварительную оценку старого автомобиля, если вы планируете воспользоваться покупкой в трейд-ин. Также при бронировании можно сразу указать, будете ли вы брать кредит на покупку. После оформления заказа с вами связывается личный менеджер для уточнения условий сделки, а затем ехать в дилерский центр за своей машиной.

«Отвечая на запросы рынка, мы внедряем все больше технологичных решений не только в продуктовую линейку, но и в те сервисы, которыми пользуются наши клиенты. При этом мы понимаем, что время — это самый ценный ресурс, и мы стремимся минимизировать временные затраты покупателей на поиски автомобиля в наличии. Поэтому при разработке платформы мы сделали акцент на моментальном бронировании «живого» автомобиля и возможности его дистанционной оплаты. Запуск глобального онлайн-решения является актуальным как для России — страны с большими расстояниями, так и для LADA — российского бренда с самой развитой дилерской сетью», — отметил Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ».