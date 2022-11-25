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37 минут назад

Новости автомира: Lada Largus, которые соберут в декабре, нельзя будет купить в частном порядке

Motor.ru

С 12 по 16 декабря АвтоВАЗ соберет небольшую партию Lada Largus – всего 500 автомобилей. Согласно новой информации от «Нетипичного АвтоВАЗа», в частном порядке купить эти автомобили не получится, так как все они пойдут на исполнение контрактов с корпоративными клиентами. За этим последует еще один продолжительный перерыв в производстве.

Частникам не удастся купить собранные в декабре Lada Largus
Фото: LadaLada

Lada Largus собирают на линии B0, недавно переименованной в «Линию 1». С весны модель не производится из-за дефицита комплектующих, однако летом АвтоВАЗу удалось выпустить 1,8 тысячи Ларгусов из накопленных деталей. Однако уже к концу сентября универсалы и фургоны оказались в дефиците (как минимум в Москве), а цены на те автомобили, которые еще остались в салонах, достигают 1,7 миллиона рублей.

В конце октября «Нетипичный АвтоВАЗ» сообщил, что до Нового года будет произведена еще одна партия Lada Largus: подготовка к выпуску начнется 9 декабря, в этот день к работе приступят сварочный и окрасочный комплексы, а линию запустят всего на неделю, с 12 по 16 декабря. После этого на «Линии 1» (бывшая линия B0) продолжится подготовка к запуску серийного производства обновленной Vesta NG – старт сборки намечен на март 2023 года.

До весны 2022 года на линии B0 производились еще три модели, помимо Largus – это Lada XRay, Renault Logan и Sandero. Еще летом глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что приподнятый хэтчбек XRay окончательно отправлен в отставку. А Renault, как известно, покинула российский рынок.

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