В России начали продавать новые Mitsubishi Delica D:5

Автомобильные дилеры начали поставлять из Японии в РФ кроссвэны Mitsubishi Delica D:5 2022 года выпуска с правым расположением руля, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Фото: Mitsubishi Mitsubishi

Большинство объявлений о продаже Delica D:5 опубликовано продавцами с Дальнего Востока, стоимость кроссвэнов без пробега начинается от 2 млн рублей.

Автомобили предлагаются с безальтернативным 2,3-литровым дизельным двигателем мощностью 145 сил, автоматической трансмиссией и полным приводом. Вэны оснащены сдвижными пассажирскими дверями и тремя рядами кресел, системой предупреждения о столкновении, навигацией, задней камерой и другим оборудованием.

Mitsubishi Delica D:5 официально представлена только в Японии, Индонезии и на других азиатских рынках.