УАЗ начал продажи упрощенных фургонов «Профи»

Фургоны УАЗ «Профи» также теперь выпускаются с сиденьями без регулировки поясничного подпора, а отсутствие системы «ЭРА-ГЛОНАСС» стало отдельной опцией — так на предприятии позволили себе не оснащать автомобили «тревожной кнопкой» и не компенсировать ее отсутствие покупателям, говорится в сообщении.

Вместе с этим фургоны «Профи» стали доступны с китайской механической коробкой передач, с которой автомобили на 25 тыс. рублей дешевле, чем с корейской трансмиссией. Впрочем, полноприводные версии трех модификаций (промтоварный и изометрический фургон, а также авторефрижератор) с пакетом «Комфорт» стали предлагаться с двухместным пассажирским сиденьем с подлокотником и подогревом вместо одноместного с подогревом.