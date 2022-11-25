Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
32 минуты назад

УАЗ начал продажи упрощенных фургонов «Профи» без круиз-контроля и  подушек безопасности

Ульяновский автозавод, продолжая упрощать коммерческую линейку «Профи», лишил круиз-контроля и подушки безопасности фургоны. Об этом сообщают «Автоновости дня».

УАЗ начал продажи упрощенных фургонов «Профи»
Фото: life.uaz.rulife.uaz.ru

Фургоны УАЗ «Профи» также теперь выпускаются с сиденьями без регулировки поясничного подпора, а отсутствие системы «ЭРА-ГЛОНАСС» стало отдельной опцией — так на предприятии позволили себе не оснащать автомобили «тревожной кнопкой» и не компенсировать ее отсутствие покупателям, говорится в сообщении.

Вместе с этим фургоны «Профи» стали доступны с китайской механической коробкой передач, с которой автомобили на 25 тыс. рублей дешевле, чем с корейской трансмиссией. Впрочем, полноприводные версии трех модификаций (промтоварный и изометрический фургон, а также авторефрижератор) с пакетом «Комфорт» стали предлагаться с двухместным пассажирским сиденьем с подлокотником и подогревом вместо одноместного с подогревом.

Ранее сообщалось, что круиз-контроля и подушки безопасности лишились бортовые грузовики УАЗ «Профи».

Автоновости,УАЗ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители