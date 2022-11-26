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27 минут назад

Для Японии сделали эксклюзивный Cadillac Escalade

Motor.ruиещё 1

В Японии весьма популярные сверхкомпактные автомобили, для которых даже было в своё время разработаны отдельные технические правила, что сделало «кей-кары» одним из символов страны. Но, судя по всему, японцы любят и огромные внедорожники — специально для таких ценителей американская марка Cadillac подготовила специальную версию модели Escalade последнего поколения, отличающуюся белоснежным кузовом. Вдобавок покупатели получат возможность сыграть в гольф со звёздными гольфистами.

Для Японии сделали эксклюзивный Cadillac Escalade
Фото: Motor.ruMotor.ru

Особое исполнение получило имя White Sport Edition. В основу модели легла одна из стандартных версий Sport, которая доступна в чёрном цвете, но для специальной модификации оттенок изменили.

Оттенок Crystal White Tri-Coat сочетается с чёрной решёткой радиатора, чёрной окантовкой окон, чёрными рейлингами и чёрными элементами в нижней части кузова. Диски также выполнены в чёрно-серебристой гамме. Салон внедорожника обит чёрной кожей, а декоративные панели выполнены из дерева.

С технической точки зрения исполнение White Sport Edition не отличается от базового Cadillac Escalade Sport с 420-сильным 6,2-литровым V8 и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Тираж Cadillac Escalade White Sport Edition составит 30 экземпляров. Среди покупателей внедорожника разыграют четыре частных встречи по игре в гольф со звёздными японскими гольфистами.

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