Для Японии сделали эксклюзивный Cadillac Escalade

В Японии весьма популярные сверхкомпактные автомобили, для которых даже было в своё время разработаны отдельные технические правила, что сделало «кей-кары» одним из символов страны. Но, судя по всему, японцы любят и огромные внедорожники — специально для таких ценителей американская марка Cadillac подготовила специальную версию модели Escalade последнего поколения, отличающуюся белоснежным кузовом. Вдобавок покупатели получат возможность сыграть в гольф со звёздными гольфистами.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Особое исполнение получило имя White Sport Edition. В основу модели легла одна из стандартных версий Sport, которая доступна в чёрном цвете, но для специальной модификации оттенок изменили.

Оттенок Crystal White Tri-Coat сочетается с чёрной решёткой радиатора, чёрной окантовкой окон, чёрными рейлингами и чёрными элементами в нижней части кузова. Диски также выполнены в чёрно-серебристой гамме. Салон внедорожника обит чёрной кожей, а декоративные панели выполнены из дерева.