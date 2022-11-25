Автомобили с пробегом в России дешевеют второй месяц подряд

«Люди стали чаще выставлять автомобили на продажу, вследствие чего растет выбор для потенциальных покупателей. А это, в свою очередь, приводит к снижению цен в каждом сегменте и возрастной группе. Также этому способствует вымывание с рынка «свежих» и более дорогих машин», — объяснили эксперты.