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21 минуту назад

Новости автомира: автомобили с пробегом в России дешевеют второй месяц подряд

Газета.Ru

Автомобили на российском вторичном рынке дешевеют второй месяц подряд, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобили с пробегом в России дешевеют второй месяц подряд
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

По данным агентства, средняя цена подержанной легковой машины в ноябре текущего года составила 1,19 млн руб., что на 2,5% или 30 тыс. руб., меньше, чем в октябре.

«Люди стали чаще выставлять автомобили на продажу, вследствие чего растет выбор для потенциальных покупателей. А это, в свою очередь, приводит к снижению цен в каждом сегменте и возрастной группе. Также этому способствует вымывание с рынка «свежих» и более дорогих машин», — объяснили эксперты.

По мнению аналитиков, тенденция по снижению стоимости машин на «вторичке» может продолжиться. Впрочем, по сравнению с ноябрем 2021 года цены на авто с пробегом выросли на 29% (на 268 тыс. руб.).

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