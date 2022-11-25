Автомобили с пробегом в России дешевеют второй месяц подряд

Автомобили на российском вторичном рынке дешевеют второй месяц подряд, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
По данным агентства, средняя цена подержанной легковой машины в ноябре текущего года составила 1,19 млн руб., что на 2,5% или 30 тыс. руб., меньше, чем в октябре.
«Люди стали чаще выставлять автомобили на продажу, вследствие чего растет выбор для потенциальных покупателей. А это, в свою очередь, приводит к снижению цен в каждом сегменте и возрастной группе. Также этому способствует вымывание с рынка «свежих» и более дорогих машин», — объяснили эксперты.
По мнению аналитиков, тенденция по снижению стоимости машин на «вторичке» может продолжиться. Впрочем, по сравнению с ноябрем 2021 года цены на авто с пробегом выросли на 29% (на 268 тыс. руб.).