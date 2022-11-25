Появилась неофициальная информация о ценах премиального Voyah Free в России

Накануне стало известно, что в России в ближайшие несколько недель начнутся продажи китайского люксового кроссовера Voyah Free. Официальный дистрибьютор моделей нового для российского рынка бренда цены пока не опубликовал, зато их обнародовал один из крупнейших авторитейлеров.
Цена на Voyah Free оказалась, мягко говоря, выше, чем озвучивал официальный представитель - гендиректор по продажам Voyah Лю Чжаньшу. Ценник от дилерского центра - 7 790 000 рублей.
Можно было бы отнестись к этой информации скептически, но эта же компания опубликовала стоимость электрокаров Evolute до старта их продаж, и прайс оказался соответствующим официальному.
Ранее "РГ" публиковала характеристики и состав комплектации нового Voyah Free для России.