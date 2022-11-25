Появилась неофициальная информация о ценах премиального Voyah Free в России

Накануне стало известно, что в России в ближайшие несколько недель начнутся продажи китайского люксового кроссовера Voyah Free. Официальный дистрибьютор моделей нового для российского рынка бренда цены пока не опубликовал, зато их обнародовал один из крупнейших авторитейлеров.

Фото: www.autohome.com.cn. www.autohome.com.cn.

Цена на Voyah Free оказалась, мягко говоря, выше, чем озвучивал официальный представитель - гендиректор по продажам Voyah Лю Чжаньшу. Ценник от дилерского центра - 7 790 000 рублей.

Можно было бы отнестись к этой информации скептически, но эта же компания опубликовала стоимость электрокаров Evolute до старта их продаж, и прайс оказался соответствующим официальному.

Ранее "РГ" публиковала характеристики и состав комплектации нового Voyah Free для России.

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