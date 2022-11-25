УАЗ Патриот снова упростили

На официальном сайте УАЗа обновилась информация о комплектации Патриота в «антикризисной» версии Base «Икар» – при покупке такого автомобиля у клиентов есть возможность отказаться от установки блока ЭРА-ГЛОНАСС, системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы и подушек безопасности. Теперь же внедорожник упростили еще больше: его можно купить с более дешевой тканевой обивкой сидений вместо кожзама. На этом можно сэкономить 10 тысяч рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Стандартно УАЗ Патриот предлагался с темной комбинированной обивкой из ткани и искусственной кожи, а теперь от нее можно отказаться – это опция, которая позволяет несколько снизить итоговую стоимость автомобиля, как и в случае с эйрбегами, системами ABS и ESP. Так, Патриот в исполнении Base «Икар» с пакетом Limited, без ESP и подушек безопасности и с тканевыми сиденьями обойдется в 1 760 000 рублей вместо 1 770 000 рублей.

Ранее сообщалось, что, отказавшись от ABS и ESP, покупатель Патриота может сэкономить пять тысяч рублей. Однако при этом можно будет заменить руль на «Икар» без подушки безопасности и получить еще 10 тысяч рублей выгоды. Максимальную выгоду в 20 тысяч рублей можно получить при отказе от обеих подушек безопасности при покупке Патриота с механической коробкой передач в исполнении «Комфорт».