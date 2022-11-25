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1 час назад

Полис ОСАГО для российских водителей может заработать в Белоруссии с января

Газета.Ruиещё 1

Новый глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что полис ОСАГО для российских водителей может заработать на территории Белоруссии в начале 2023 года, передает РИА Новости.

Скоро водители в РФ смогут купить полис ОСАГО с расширением на Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящее время идет очень активная работа, в скором времени будет запущен проект, «связанный с расширением» на эту республику.

«У нас к полису ОСАГО появится возможность для человека сразу приобретать годовой полис с расширением на Белоруссию. Стадия (проработки продукта. – «Газета.Ru») очень большая, наверное, в январе (2023 года. – «Газета.Ru») уже запустим», — сказал Уфимцев.

Он указал, что сейчас осуществляется «согласование условий и подходов, базовые вещи согласованы, это будет автоматическое расширение, включение «зеленой карты» на Белоруссию на человека». Как отметил глава ВСС, это будет востребовано, особенно в тех регионах, которые находятся рядом с Белоруссией.

Также он рассказал, что это совместный проект России и Белоруссии, российские и белорусские страховщики не будут соревноваться по цене. По словам Уфимцева, краеугольным будет то, что полис приобретает житель соответствующей страны: россиянин покупает с расширением на Белоруссию, а в республике приобретатется полис с расширением на РФ.

«Пока тарифы мы не называем», — добавил он.

Накануне сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» попросили Генпрокуратуру РФ проверить эффективность работы системы обязательного страхования для водителей (ОСАГО).

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