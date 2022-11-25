У Mercedes-Benz возникли проблемы с «подпиской на мощность» для электрокаров

На прошлой неделе стало известно, что Mercedes-Benz запускает в США платную подписку на изменения в программном обеспечении EQE и EQS: за 1,2 тысячи долларов в год можно увеличить отдачу силовых установок. В случае с EQE мощность повышается с 288 лошадиных сил до 349, а с EQS – с 363 до 443 сил. Top Gear выяснил, что аналогичная платная опция в Европе пока не появится из-за того, что Mercedes-Benz столкнулся с некоторыми «юридическими проблемами».

Фото: Mercedes Mercedes

Mercedes-Benz активно внедряет платные подписки на свои автомобили – за определенную плату клиент может получить временный доступ к ранее заблокированным опциям. Так, в прошлом году немецкая марка запустила в Германии подписку на полноуправляемое шасси электрического седана EQS: за 489 евро в год (30,8 тысячи рублей) задние колеса будут поворачиваться на угол до 10 градусов вместо стандартных 4,5 градуса.

А в США недавно появилась платная подписка на увеличение мощности силовых установок EQE и EQS: за 1,2 тысячи долларов (75 тысяч рублей) в год можно существенно повысить отдачу электромоторов и сделать электрокары более динамичными – время разгона до «сотни» сокращается примерно на секунду. Однако внедрить эту платную опцию в Европе компания пока не может – введению платной подписки препятствуют «юридические нюансы». Какие именно, не уточняется.