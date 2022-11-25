У Mercedes-Benz возникли проблемы с «подпиской на мощность» для электрокаров

На прошлой неделе стало известно, что Mercedes-Benz запускает в США платную подписку на изменения в программном обеспечении EQE и EQS: за 1,2 тысячи долларов в год можно увеличить отдачу силовых установок. В случае с EQE мощность повышается с 288 лошадиных сил до 349, а с EQS – с 363 до 443 сил. Top Gear выяснил, что аналогичная платная опция в Европе пока не появится из-за того, что Mercedes-Benz столкнулся с некоторыми «юридическими проблемами».
Mercedes-Benz активно внедряет платные подписки на свои автомобили – за определенную плату клиент может получить временный доступ к ранее заблокированным опциям. Так, в прошлом году немецкая марка запустила в Германии подписку на полноуправляемое шасси электрического седана EQS: за 489 евро в год (30,8 тысячи рублей) задние колеса будут поворачиваться на угол до 10 градусов вместо стандартных 4,5 градуса.
А в США недавно появилась платная подписка на увеличение мощности силовых установок EQE и EQS: за 1,2 тысячи долларов (75 тысяч рублей) в год можно существенно повысить отдачу электромоторов и сделать электрокары более динамичными – время разгона до «сотни» сокращается примерно на секунду. Однако внедрить эту платную опцию в Европе компания пока не может – введению платной подписки препятствуют «юридические нюансы». Какие именно, не уточняется.
Уже существуют способы разблокировать функционал автомобилей без платных подписок. Например, летом этого года сообщество программистов Bimmer Tech, которое долгие годы осуществляет разблокировку опций в BMW, заявило, что готово помочь автовладельцам с доступом к подогреву сидений – эту опцию компания предлагает в Южной Корее по платной подписке стоимостью 18 долларов в месяц (чуть больше тысячи рублей).