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1 час назад

Continental разработала специальные тормозные суппорты для электромобилей

Motor.ru

Компания Continental усовершенствовала дисковые тормоза с учетом технических особенностей электромобилей. Они получились более легкими и компактными. При этом инновационные механизмы снижают нежелательный остаточный тормозной момент и сводят потери на трение практически к нулю. В сочетании с низкой массой это должно увеличить дальность хода, но, скорее всего, прибавка будет незначительной.

Continental разработала тормозные суппорты для электромобилей
Фото: ContinentalContinental

Разработка Continental называется Green Caliper. Это обычный механизм с плавающей скобой, но адаптированный под электромобили. Батарейные машины на 80 процентов реже используют для замедления гидравлику (в основном — рекуперацию), снижая тем самым термическую нагрузку на суппорты, поэтому первым делом в Continental основательно пересмотрели их дизайн.

Новые суппорты в два раза легче стандартных, хотя по-прежнему делаются из чугуна. Благодаря компактным размерам, их можно использовать с более крупными и тонкими роторами, что дает ещё три килограмма экономии на колесо. Также в Continental уменьшили толщину и площадь фрикционных накладок и добавили функцию активного втягивания колодок.

Всё это увеличило воздушный зазор между диском и колодкой. Остаточный тормозной момент (нежелательное трение диска и колодки вне фазы торможения) при этом уменьшился на 0,2 Нм, а потери на трение свелись практически к нулю. Применительно к машине с ДВС это снизило бы выбросы углекислоты на два грамма на каждый километра, а на электрокаре незначительно увеличит дальность хода.

Новые тормоза теоретические готовы к внедрению на серийных электромобилях. Правда, речь идет не о существующих моделях, а о новых, поскольку на полный цикл разработки продукта потребуется 2–3 года. Стоят Green Caliper столько же, сколько обычные, но при этом более эффективны.

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