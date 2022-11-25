Continental разработала тормозные суппорты для электромобилей

Компания Continental усовершенствовала дисковые тормоза с учетом технических особенностей электромобилей. Они получились более легкими и компактными. При этом инновационные механизмы снижают нежелательный остаточный тормозной момент и сводят потери на трение практически к нулю. В сочетании с низкой массой это должно увеличить дальность хода, но, скорее всего, прибавка будет незначительной.

Фото: Continental Continental

Разработка Continental называется Green Caliper. Это обычный механизм с плавающей скобой, но адаптированный под электромобили. Батарейные машины на 80 процентов реже используют для замедления гидравлику (в основном — рекуперацию), снижая тем самым термическую нагрузку на суппорты, поэтому первым делом в Continental основательно пересмотрели их дизайн.

Новые суппорты в два раза легче стандартных, хотя по-прежнему делаются из чугуна. Благодаря компактным размерам, их можно использовать с более крупными и тонкими роторами, что дает ещё три килограмма экономии на колесо. Также в Continental уменьшили толщину и площадь фрикционных накладок и добавили функцию активного втягивания колодок.

Всё это увеличило воздушный зазор между диском и колодкой. Остаточный тормозной момент (нежелательное трение диска и колодки вне фазы торможения) при этом уменьшился на 0,2 Нм, а потери на трение свелись практически к нулю. Применительно к машине с ДВС это снизило бы выбросы углекислоты на два грамма на каждый километра, а на электрокаре незначительно увеличит дальность хода.