Цены на новинки FAW Bestune начинаются от 2,6 млн рублей

Российские дилерские центры в Москве и Владивостоке выставили на продажу новые автомобили китайской компании FAW. Продавцы предлагают приобрести модели Bestune в версиях кросс-купе и лифтбек. Обе машины, построенные на единой платформе, доступны в идентичной комплектации и одинаковыми двигателями. Если лифтбек B70 уже на пути в Россию, то условно «вседорожный» B70S можно купить под заказ. Стоимость китайских новинок составляет 2 650 000 и 2 900 000 рублей.

Фото: Auto.ru Auto.ru

Переднеприводные FAW Bestune оборудованы полуторалитровым турбомотором, отдача которого составляет 169 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия.

В комплектацию обеих моделей входит светодиодная головная оптика, 18-дюймовые колесные диски, двухзонный климат-контроль с сенсорным тач-скрином, а также мультимедийная система со сдвоенным дисплеем, камеры кругового обора салон и панорамная крыша.

Помимо форм-фактора автомобили лишь немного отличаются внешним видом. Дизайн лифтбека выполнен в более агрессивном стиле. Стоимость лифтбека, который в ближайшее время поступит в дилерские центры составляет 2 650 000 рублей. За кросс-купе с пробегом 1400 километров придется заплатить 2 900 000 рублей.