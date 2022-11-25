В Финляндии впервые оштрафовали водителя за езду на шипованных шинах

В Хельсинки выписали первый штраф за использование зимой шипованной резины. Об этом в соцсети Twitter рассказал руководитель службы дорожного движения полиции города Деннис Пастерштейн.

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«Вчера был наложен первый в Финляндии дорожный штраф за несоблюдение запрета на использование шипованных шин», — написал Пастерштейн.

Запрет на использование шипованной резины в Хельсинки ввели в 2022 году на одной из улиц в центре города в рамках трехгодичного эксперимента. Его цель состоит в том, чтобы оценить влияние такой автомобильной резины на качество воздуха и шум уличного движения.

Руководитель службы дорожного движения полиции города также показал, как выглядит знак, обозначающий запрет на шипованную резину, и опубликовал схему объезда участка, на которой он действует.