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1 час назад

Новости автомира: в Финляндии впервые оштрафовали водителя за езду на шипованных шинах зимой

Газета.Ru

В Хельсинки выписали первый штраф за использование зимой шипованной резины. Об этом в соцсети Twitter рассказал руководитель службы дорожного движения полиции города Деннис Пастерштейн.

В Финляндии впервые оштрафовали водителя за езду на шипованных шинах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Вчера был наложен первый в Финляндии дорожный штраф за несоблюдение запрета на использование шипованных шин», — написал Пастерштейн.

Запрет на использование шипованной резины в Хельсинки ввели в 2022 году на одной из улиц в центре города в рамках трехгодичного эксперимента. Его цель состоит в том, чтобы оценить влияние такой автомобильной резины на качество воздуха и шум уличного движения.

Руководитель службы дорожного движения полиции города также показал, как выглядит знак, обозначающий запрет на шипованную резину, и опубликовал схему объезда участка, на которой он действует.

Ранее в Госдуме заявили, что в условиях российского климата целесообразно продолжать использование шипованной резины, хотя идея запрета шипованных шин имеет своих сторонников.

Автоновости,Госдума,
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