Stellantis может перенести сборку электрокаров в Индию ради экономии

Stellantis рассматривает возможность переноса производства электромобилей в Индию с последующим экспортом, так как собирать их в Европе слишком дорого. Об этом пишет Carscoops со ссылкой на исполнительного директора альянса Карлоса Тавареса. По его словам, пока в Европе невозможно выпускать доступные электромобили, зато такая возможность есть в Индии, которая к концу 2023 года нарастит базу поставщиков недорогих и качественных комплектующих.

Фото: Motor Motor

Решение по вопросу налаживания сборки электрокаров в Индии еще не принято, но оно на повестке дня, уточнил Таварес. Это далеко не ключевой рынок для Stellantis, однако страна дает возможность значительно удешевить производство, если закупать все компоненты на месте — включая аккумуляторы. «Сегодня электромобили — это в основном проблема доступности. Дело не в технологиях», — сказал топ-менеджер.

В следующем году Stellantis собирается запустить в Индии небольшой электромобиль на платформе, лежащей в основе Citroen C3. Отправится ли он на экспорт, пока неизвестно. Сейчас у альянса есть два сборочных предприятия в Индии, завод по производству моторов, а также недавно открытый центр по разработке программного обеспечения в Бангалоре.

У Stellantis, как и у многих других автогигантов, большие планы на электрокары. Согласно стратегии Dare Forward 2030, через восемь лет все подконтрольные ему марки будут продавать в Европе только «зеленые» машины. Для этого к 2030 году будет выпущено 75 новых электромобилей, в то время как новинок с ДВС планируется только 25.