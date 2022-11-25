Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
31 минуту назад

ГИБДД объявила "сплошные проверки" по России

Газета.Ru

Накануне выходных дней региональные управления ГИБДД анонсировали рейды и сплошные проверки водителей на дорогах вечером в пятницу и 26-27 ноября. Основное внимание автоинспекторы будут уделять автомобилистам, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

ГИБДД объявила "сплошные проверки" по России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, о проведении массовых проверок на дорогах объявили в ГИБДД в Пензенской области, Тульской области, Ставропольского края, Хабаровского края, Тверской области, Республике Башкортостан, Ивановской области и в других регионах страны.

Кроме того, ГИБДД в Республике Бурятия пообещала вывести на дороги дополнительные экипажи ДПС, а автоинспекторы Самарской области объявили «широкомасштабные целенаправленные рейды», в ходе которых задействуют «максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе руководящего». В рамках сплошных проверок на определенном участке дороги полицейские останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя.

«В связи с проведением массовых проверок водителей на предмет их нахождения в состоянии опьянения просим участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий», — призывают дорожные полицейские.

Ранее Госавтоинспекция Москвы предупредила граждан о возможных перебоях с осуществлением предварительной записи в подразделения.

Автоновости,ГИБДД,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители