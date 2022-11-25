ГИБДД объявила "сплошные проверки" по России

Накануне выходных дней региональные управления ГИБДД анонсировали рейды и сплошные проверки водителей на дорогах вечером в пятницу и 26-27 ноября. Основное внимание автоинспекторы будут уделять автомобилистам, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, о проведении массовых проверок на дорогах объявили в ГИБДД в Пензенской области, Тульской области, Ставропольского края, Хабаровского края, Тверской области, Республике Башкортостан, Ивановской области и в других регионах страны.

Кроме того, ГИБДД в Республике Бурятия пообещала вывести на дороги дополнительные экипажи ДПС, а автоинспекторы Самарской области объявили «широкомасштабные целенаправленные рейды», в ходе которых задействуют «максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе руководящего». В рамках сплошных проверок на определенном участке дороги полицейские останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя.

«В связи с проведением массовых проверок водителей на предмет их нахождения в состоянии опьянения просим участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий», — призывают дорожные полицейские.