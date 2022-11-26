«Ока» по-китайски с Алиэкспресс по цене трех Айфонов

Парадокс: в мире Wuling Mini EV совершенно неизвестен, являясь при этом самым популярным электромобилем на планете. Посудите сами: пока Nissan Leaf за двенадцать лет кое-как перевалил за полумиллионную отметку проданных единиц, Wuling осилил её за два неполных года. В Китае вокруг этой малютки настоящий ажиотаж: молодежь не только скупает их сотнями тысяч, но и кастомизирует в самые причудливые варианты. Существуют Mini EV в стиле Hello Kitty, Mad Max и манги Initial D. Есть даже модификации-лимузины и передвижные точки караоке.

Фото: Motor.ru Motor.ru

При этом на старте продаж Wuling Mini EV в базовой комплектации стоил дешевле $5 тысяч — сущая ерунда за полноценный четырехместный электромобиль с симпатичным дизайном снаружи и внутри. Почему же он еще не завоевал и Россию? Накрутки на привлекательную цену начинаются с недешевой транспортировки из Поднебесной, и это только начало. Но один экземпляр самого популярного электрокара в мире найти всё-таки удалось и у нас! Хотите знать, каково владеть этой Окой с Алиэкспресс и сколько заплатили за её доставку? Смотрите новое видео!