Единственный матовый Ferrari Enzo появился на аукционе

С 2002 по 2004 годы марка Ferrari выпустила 400 экземпляров суперкара Enzo, который для своего времени был сверхвыдающимся по характеристикам автомобилем, а в наши дни является одной из самых желанных машин для любой коллекции. Появившийся на торгах аукциона RM Sotheby’s очередной представитель этой модели является ещё более редким, поскольку он является единственным Ferrari Enzo с заводской матовой окраской и первым автомобилем марки с окрашенным на заводе в матовый цвет кузовом.

Фото: © RM Sotheby’s © RM Sotheby’s

В наши дни матовый чёрный оттенок Nero Opaco является одним из самых востребованных у клиентов программы Ferrari Tailor Made опциональных вариантов окраски кузова, но в начале 2000-х годов марка из Маранелло не красила свои машины в матовые цвета. Для Ferrari Enzo выбор оттенков и вовсе был ограничен, но покупателю из королевской семьи Брунея, конечно же, пошли навстречу.

Выпущенный 15 октября 2004 года матово-чёрный Ferrari с чёрным же салоном долгое время пребывал в Лондоне, а затем переехал в Азию, откуда перед продажей вернулся в Европу. Итальянская компания Carrozzeria Zanasi, которая является официальным партнёром Ferrari по окраске автомобилей, за 110 тысяч евро провела косметический ремонт автомобиля и устранила все выявленные технические неисправности.