Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
45 минут назад

Новости автомира: Porsche превратила настоящий 911 в детскую игрушку

Motor.ru

В Художественном музее Переса в Майами с 29 ноября по 3 декабря можно будет увидеть крайне необычный вариант Porsche 911 — немецкий автопроизводитель совместно с шотландским художником Крисом Лабруем создал скульптуру «Большая мечта», которая стала частью масштабной инициативы Porsche «Искусство мечты». Творение современного художника призвано пробудить в каждом взрослом его внутреннего ребёнка, который повзрослел, а вместе с ним выросли и его любимые игрушечные машинки.

Porsche превратила настоящий 911 в детскую игрушку
Фото: © Porsche© Porsche

Неординарная скульптура представляет собой частично погруженную в пляжный песок фигуру гигантского жёлтого человечка в гоночном шлеме, который в своей руке держит самый настоящий Porsche 911 Carrera 4S. Белый спорткар на фоне большой фигуры выглядит как игрушка и призывает взрослых людей продолжать мечтать.

«Porsche воплощает в себе исполнение мечты. С нашей инициативой «Искусство мечты» мы хотим вдохновить людей делать именно это — мечтать. Мы также хотим поддерживать художников и делать их выдающиеся работы доступными для публики. Лучший в США способ связаться с сообществом художников и дизайнеров — посетить Неделю искусств в Майами, когда творческое сердце мира бьётся во Флориде», — заявил директор по маркетингу Porsche Роберт Адер.

Проект «Искусство мечты» стартовал в октябре 2021 года, когда французский художник Сирил Ланселин в Париже создал инсталляцию «Вспомни свои мечты», которая затем экспонировалась в Сингапуре, а вторым проектом в июне 2022 года стала инсталляция «Везде» немецкого художника Руби Барбер на Неделе дизайна в Милане.

Автоновости,Porsche 911,Porsche,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители