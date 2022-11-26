Porsche превратила настоящий 911 в детскую игрушку

В Художественном музее Переса в Майами с 29 ноября по 3 декабря можно будет увидеть крайне необычный вариант Porsche 911 — немецкий автопроизводитель совместно с шотландским художником Крисом Лабруем создал скульптуру «Большая мечта», которая стала частью масштабной инициативы Porsche «Искусство мечты». Творение современного художника призвано пробудить в каждом взрослом его внутреннего ребёнка, который повзрослел, а вместе с ним выросли и его любимые игрушечные машинки.
Неординарная скульптура представляет собой частично погруженную в пляжный песок фигуру гигантского жёлтого человечка в гоночном шлеме, который в своей руке держит самый настоящий Porsche 911 Carrera 4S. Белый спорткар на фоне большой фигуры выглядит как игрушка и призывает взрослых людей продолжать мечтать.
«Porsche воплощает в себе исполнение мечты. С нашей инициативой «Искусство мечты» мы хотим вдохновить людей делать именно это — мечтать. Мы также хотим поддерживать художников и делать их выдающиеся работы доступными для публики. Лучший в США способ связаться с сообществом художников и дизайнеров — посетить Неделю искусств в Майами, когда творческое сердце мира бьётся во Флориде», — заявил директор по маркетингу Porsche Роберт Адер.
Проект «Искусство мечты» стартовал в октябре 2021 года, когда французский художник Сирил Ланселин в Париже создал инсталляцию «Вспомни свои мечты», которая затем экспонировалась в Сингапуре, а вторым проектом в июне 2022 года стала инсталляция «Везде» немецкого художника Руби Барбер на Неделе дизайна в Милане.