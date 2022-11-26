Porsche превратила настоящий 911 в детскую игрушку

«Porsche воплощает в себе исполнение мечты. С нашей инициативой «Искусство мечты» мы хотим вдохновить людей делать именно это — мечтать. Мы также хотим поддерживать художников и делать их выдающиеся работы доступными для публики. Лучший в США способ связаться с сообществом художников и дизайнеров — посетить Неделю искусств в Майами, когда творческое сердце мира бьётся во Флориде», — заявил директор по маркетингу Porsche Роберт Адер.