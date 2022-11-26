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18 минут назад

Новости автомира: "АвтоВАЗ" приступил к тестам электрической версии Lada Largus

Газета.Ru

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начинает первый цикл испытаний электрического фургона Lada e-Largus. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети "ВКонтакте".

"АвтоВАЗ" приступил к тестам электрической версии Lada Largus
Фото: LadaLada

"На автополигон "АвтоВАЗ" возле села Сосновка привезли первый прототип электрического автомобиля Largus собранного в Центре Инжиниринга. Для проведения цикла различных тестов. Начало положено", - говорится в сообщении.

Производство электрокара Lada Largus "АвтоВАЗ" анонсировал в августе этого года. Выпуск автомобилей наладят на площадке "Lada Ижевск", где с 2015 года выпускались машины семейства Vesta — с весны 2023-го их перенесут на конвейер в Тольятти.

В сентябре этого года глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что стоимость электрической версии Lada Largus может быть выше на 20-30% автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Ранее сообщалось, что группа ОАТ, которая входит в структуру ПАО "КамАЗ", локализовала производство передних стоек и задних амортизаторов для автомобилей Lada Largus, а также Renault Logan и Sandero первого поколения.

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