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3 часа назад

Новости автомира: Manhart представил тюнинг для BMW M5 CS

Motor.ru

Тюнинг-ателье Manhart, которое сделало себе имя на создании мощных автомобилей на базе различных моделей немецких автопроизводителей, представило свой новый проект. В качестве базовой модели тюнеры взяли не просто седан BMW M5 последнего поколения, а его лимитированное исполнение CS. Автомобиль, который уже в заводском варианте является самой мощной дорожной BMW в истории марки, получил доработки двигателя, которые сделали выпущенный ограниченным тиражом седан существенно мощнее.

Manhart представил тюнинг для BMW M5 CS
Фото: © Manhart© Manhart

Проект MH5 GTR отличается 4,4-литровым бензиновым битурбомотором V8, показатели которого с 635 лошадиных сил и 750 Нм выросли до 788 сил и 935 Нм. Добиться такого прироста удалось за счёт фирменного блока управления двигателем MHtronik, карбоновой впускной системы и спортивного выхлопа из нержавеющей стали.

Традиционно для своих машин Manhart не предлагает никаких других технических доработок, но в случае с BMW M5 CS клиентам доступны для заказа койловеры от KW. Модернизацию подвески можно совместить с установкой на автомобиль новых 21-дюймовых колёс.

Помимо нестандартных дисков изменить экстерьер тюнинг-ателье предлагает за счёт комплекта фирменных стикеров на кузов, а для интерьера подготовлены только мелкие аксессуары вроде новых накладок на пороги с обозначением модели и фирменных ковриков с логотипом Manhart.

Автоновости,BMW M5,BMW,
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