Manhart представил тюнинг для BMW M5 CS

Тюнинг-ателье Manhart, которое сделало себе имя на создании мощных автомобилей на базе различных моделей немецких автопроизводителей, представило свой новый проект. В качестве базовой модели тюнеры взяли не просто седан BMW M5 последнего поколения, а его лимитированное исполнение CS. Автомобиль, который уже в заводском варианте является самой мощной дорожной BMW в истории марки, получил доработки двигателя, которые сделали выпущенный ограниченным тиражом седан существенно мощнее.

Фото: © Manhart © Manhart

Проект MH5 GTR отличается 4,4-литровым бензиновым битурбомотором V8, показатели которого с 635 лошадиных сил и 750 Нм выросли до 788 сил и 935 Нм. Добиться такого прироста удалось за счёт фирменного блока управления двигателем MHtronik, карбоновой впускной системы и спортивного выхлопа из нержавеющей стали.

Традиционно для своих машин Manhart не предлагает никаких других технических доработок, но в случае с BMW M5 CS клиентам доступны для заказа койловеры от KW. Модернизацию подвески можно совместить с установкой на автомобиль новых 21-дюймовых колёс.