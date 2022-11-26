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2 часа назад

Новости автомира: Mansory обновит свой тюнинг-комплект для Audi RS Q8 в 2023 году

ПроКроссовер.ру

Вот уже пару лет Mansory предлагает аэродинамический пакет для роскошного Audi RS Q8. Теперь компания объявила о небольшом обновлении, которое скоро появится. Передняя часть выглядит почти так же с элементами отделки из углеродного волокна, но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются канарды, добавленные с обеих сторон бампера, и новые рамки вокруг воздухозаборников.

Mansory обновит свой тюнинг-комплект для Audi RS Q8 в 2023 году
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

В задней части все становится интереснее, где установлен новый диффузор с тремя насадками выхлопной системы, сгруппированными в Y-образную форму посередине. Предыдущая конструкция включала четыре наконечника, установленных попарно с обеих сторон.

Завершает список опций модернизация двигателя, доводящая его до 780 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Настроенный таким образом, кроссовер без проблем разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,3 секунды и в конечном итоге достигает 320 км/ч.

Автоновости,Audi,
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