Mansory обновит свой тюнинг-комплект для Audi RS Q8 в 2023 году

Вот уже пару лет Mansory предлагает аэродинамический пакет для роскошного Audi RS Q8. Теперь компания объявила о небольшом обновлении, которое скоро появится. Передняя часть выглядит почти так же с элементами отделки из углеродного волокна, но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются канарды, добавленные с обеих сторон бампера, и новые рамки вокруг воздухозаборников.